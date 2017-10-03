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የላስ ቬጋስ ጥቃት በፎቶ
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የላስ ቬጋስ ጥቃት
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የሙዚቃ ድምፅ ወደ ወደ ተኩስ የተቀየረበት ቅፅበት
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ቢያንስ 500 ሰዎች ቆስለዋል።
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የበረዶ ተራራን በመስራት የውሃ እጥረትን ማስወገድ
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በላስቬጋስ የሙዚቃ ኮንሰርት ታዳሚዎች ላይ ተኩስ ተከፈተ
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