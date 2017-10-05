እነሆ የቤተሠብ ፎቶ!
ሲያን ዴቪስ የተባለው እንግሊዛዊ ተጓዥ ጋዜጠኛ ቤተሠብ ፈርጀ ብዙ የሕብረተሰብ አካል እንደሆነ የሚመስክሩ ፎቶዎችን እየዞረ ሲያነሳ ከርሟል። ምስሎቹን በካሜራው ዓይን ያነሳቸው ሰዎቹ ለማዕድ በተቀመጡበት ወቅት ነው። ተናጋሪ ያላቸውን ፎቶዎች እነሆ!
በመግቢያው ላይ ሩ እና ፒተር ከተባሉ ሁለት ልጆቹ ጋር የምትመለከቱት ቶም በቤት-መሠል መኪናው ውስጥ ምግብ ሲያበስል የተነሳው ፎቶ ነው።
ትውልደ ዚምባብዌያዊው ቺሻሚሶ ኩንዲ የልጅነት ጊዜውን በእርሻ ውስጥ ነበር ያሳለፈው። ምህንድስና ያጠናው ቺሻሚሶ ከትዳሩ ሦስት ልጆች አፍርቷል።
"አባል የነበርኩበት ፓርቲን ሙጋቤ ማሳዳድ ሲጀምሩ ለደህንነቴ በመስጋት ወደ እንግሊዝ ሃገር ተሰደድኩ። ነገሮች ሲመቻቹልኝ ቤተሰቦቼን አመጣለሁ የሚል ተስፋ ነበረኝ። እንዲህ እያልኩ እነሆ 16 ዓመታት ተቆጠሩ" ይላል ቺሻሚሶ።
"የመጣሁ ሰሞን ሳውዝሃምፕተን ውስጥ መንገድ ላይ ነበር ማድረው። ብዙ ጊዜ ዝናብ ደብድቦኛል።"
የቺሻሚሶ ቤተሰቦች አሁንም ዚምባብዌ ውስጥ ይኖራሉ።
"በ18 ዓመቴ ነበር ሆሊን የወልደኳት" ትላለች ሬቤካ። "አቅጄው ስላልነበር በዛ ዕድሜዬ ልጅ ማሳደግ ከብዶኝ ነበር።"
ሬቤካ እና ሆሊ ከሬቤካ እናትና አባት አቅራቢያ ይኖራሉ። "ፍቅራችን ለየት ያለ ነው" ትላለች ሬቤካ።
ጂም ከጆይስ ጋር ለ63 ዓመታት ዘልቋል። ነገር ግን ከሦስት ዓመታት በፊት ጆይስ አለፈች፤ ጂምም በብችኝነት ኑሮውን መግፋት ያዘ።
ጂም የመጃጀት በሽታ ተጠቂ ሲሆን፤ ሁሌም በሳምንቱ መጨረሻ ልጁ ሪቻርድ ሊጎበኘው ራቅ ወዳለው ስፍራ ይመጣል። የቤተሰቡ አባላትም ከያሉበት ይሰባሰባሉ።
ሪቻርድ ስለአባቱ ሲናገር "ለሁሉም ሰው ምላሹ ፈገግታ ነው። የእርሱ ፈገግታ ለእኛ ሁሉ ነገራችን ነው።"
ከልጅነታቸው ጀምሮ የሚተዋወቁት ኬት እና አያን ሞሪሰን አሁን ላይ ሁለት ልጆች አፍርተው ይኖራሉ።
ኬት ስትናገር "ልጆቻችን ኒያል እና አሜሊያ ለቀጣይ ሕይዋታቸው የሚሆን ስንቅ እንዲኖራቸው እኔና ባሌ ሁሌም እንተጋለን" ትላለች።
"እኛ ቤት ነገሮችን ለማድረግ ጊዜ ወይም ወቅት አንጠብቅም፤ ሲሆን ይሆናል ነው" ትላለች ዴኒስ።
አራት ልጆቿን ለብቻዋ የምታሳድገው ዴኒስ በርሚንግሃም ውስጥ የልዩ ፍላጎት አስተማሪ በመሆን ትሠራለች።
ልጆቿን ግልጽ፣ ታማኝ እና እርስ በርስ እንዲደጋገፉ አድርጋ አሳድጋለች። ልጆቿ የየራሳቸው ተሰጥኦ ያላቸው ሲሆኑ ትንሹ ልጇ ሬማር በሌይስተር ሲቲ እግር ኳስ ቡድን ውስጥ ችሎታውን እያሳደገ ይገኛል።
ቶም እና አና በጓደኞቻቸው አማካይነት ነው የተዋወቁት። "እርስ በርስ ጥሩ ስሜት ነበረን። በመጨረሻ አንድ እንደምንሆን አናውቅ ነበር" ይላል ቶም።
ከስምንት ዓመት በፊት የተወለደው ቢሊ የአካል እና የአእምሮ ዕድገት በሽታ ተጠቂ ነው። በጨቅላ ዕድሜው ብዙ መከራዎችን አልፏል።
አና "ፈገግታው ከብዙ ነገሮች ይታደገዋል" ስትል ትናገራለች።
ክርስቲና ሴባስትያንን የተገላገችው በ26 ዓመቷ ነው። አባቱ በውትድርና ዘርፍ ስላለ ብዙ ጊዜ ቤት አይገኝም።
ቀን ቀን በካሸርነት ማታ ማታ ደግሞ በአንድ ሆቴል ውስጥ በሼፍነት ታገለግላለች። እሷ ሥራ ላይ በምትሆን ጊዜ ሴባስትያንን እናቷ ጋር ታስቀምጠዋለች።
"ቁርስ ላይ ብቻ ነው ብዙ ጊዜ የምንገናኘው። አንድ ላይ ስንሆን እንዴት ደስ እንደሚል" ባይ ናት ክርስቲና።