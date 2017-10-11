ቀዶ ጠጋኝ ሮቦት
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።

'ፕራይመር' ሰውነት ውስጥ ገብቶ ቀዶ-ጥገና ማካሄድ ይችላል

  • 11 ኦክተውበር 2017