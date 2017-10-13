አፍሪካን በምስሎች፡ ከመስከረም 26 እስከ ጥቅምት 2/2010

  • 13 ኦክተውበር 2017

ባሳለፍነው ሳምንት ከተለያዩ የአፍሪካ ሃገራት ከተሰባሰቡ ፎቶዎች መካከል የተመረጡ ምስሎች ስብስብ።

Somali children dive, play and swim Image copyright AFP

በሶማሊያ ዋና ከተማ የሞቃዲሾ ባህር ዳርቻ አቅራቢያ ልጆች በፈራረሱ ህንፃዎች መካከል ሲጫወቱና ሲዋኙ።

A man in a traditional costume performs ahead of the Rugby test match between South Africa (Springboks) and New Zealand (All Blacks) at Newlands Rugby stadium on October 7, 2017 in Cape Town. / AF Image copyright AFP

ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኒውዚላንድና በደቡብ አፍሪካ ቡድኖች መካከል የተካሄደው የራግቢ ጨዋታ ከመጀመሩ በፊት በባህላዊ አልባሳት ተውበው ሜዳው ላይ ዝግጅት ካቀረቡ ሰዎች መካከል።

burnt vehicles Image copyright AFP

በጋና ዋና ከተማ አክራ አደገኛ የእሳት ቃጠሎ እና ከባድ ፍንዳታ ያደረሰው ጉዳት በከፊል።

Women watch Egypt play Congo Image copyright Reuters

በግብፅና በኮንጎ ብራዛቪል መካከል አሌክሳንድሪያ በሚገኘው ቦርጅ ኤል አረብ ስታዲም ውስጥ የ2018 የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታን የታደሙ የግብፅ ደጋፊዎች።

Egyptian men watch their natiional team Image copyright EPA

ከሃያ ዓመታት በኋላ ግብፅ ኮንጎ ብራዛቪልን 2 ለ 1 አሸንፋ ለዓለም ዋንጫ ያለፈችበትን ጨዋታ በርካቶች ተከታትለውታል።

Supporters of Georgia Weah Image copyright EPA

የቀድሞው ታዋቂ እግር ኳስ ተጫዋች የጆርጅ ዊሃ ደጋፊዎች ከምርጫው ቀን በኋላ የምርጫውን ውጤት ለማወቅ ሬዲዮ ሲያዳምጡ።

Riot policemen Image copyright Reuters

የኬንያ ተቃዋሚው ፓርቲ ናሳ ደጋፊዎች ናይሮቢ ውስጥ ባካሄዱት የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ከአድማ በታኝ ፖሊሶች ጋር ተፋጠው።

Supporters of Kenya's President Uhuru Kenyatta Image copyright Reuters

ህግ አስከባሪዎች የፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬኒያታ ደጋፊዎችንም በአይነ-ቁራኛ ይከታተሏቸዋል።

A man walks past a huge graffiti artwork Image copyright EPA

በግድግዳ ላይ ሥዕሎቹን በመስራት የሚታወቀው ፋልኮ የተባለው ሰዓሊ ደቡብ አፍሪካ ማዕከላዊ ጆሃንስበርግ ውስጥ የሳለው ግዙፍ የግድግዳ ላይ ሥዕል።

ፎቶዎች ከኤኤፍፒ፣ ኢፒኤ፣ ፒኤ እና ከሮይተርስ የተገኙናቸው።

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