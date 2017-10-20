"ማንም ታሸንፋለች ብሎ የገመተ የለም". . . ደራርቱ ቱሉ ከባርሴሎና ኦሎምፒክ 25 ዓመት በኋላ
ቤቷ ውስጥ የተደረደሩትን ሜዳሊያዎች በመመልከት ይህች አትሌት በሥራዋ ምን ያህል ጠንከራ እንደሆነች መናገር ይችላል።
ድሏን የሚያወጁ፤ አሸናፊነቷን የሚዘክሩ፤ ታሪኳን የሚተነትኑ ወርቆች፣ ብሮች እና ነሃሶች በዓይነት በዓይነቱ ተሰድረዋል። ለሃገሯ ኢትዯጵያ ከ3 ሺህ እስከ ማራቶን እና ሃገር አቋራጭ እንዲሁም አህጉረ አፍሪካን ያስጠራችባቸው ሜዳልያዎች።
የልጅነት ህልሟ አስተማሪ መሆን ነበር። እነሆ ዛሬ ሃገር ያስጠራች አትሌት እና ኢንቨስተር ለመሆን ችላለች።
ባርሴሎና ሲታወስ
"ማንም ታሸንፋለች ብሎ የገመተ የለም። የሁሉም ዓይን በደቡብ አፍሪካዊቷ አትሌት ኤሌና ሜየር ላይ ነበር" ትላለች ደራርቱ የዛኔ የነበረውን ስታስታውስ።
ከኤሌና ቀጥሎ የአሜሪካ እና አየርላንድ አትሌቶች ለማሸነፍ ቅድሚያ ግምት የተሰጣቸው ሯጮች ነበሩ። ደራርቱን ያስተዋላትም ያስታወሳትም አልነበረም።
ነገር ግን ሳይታሰብ ተፈትልካ በመውጣት ለሃገራ አልፎም ለአፍሪካ ወርቅ አመጣች፤ በ10 ሺህ ሜትር ወርቅ ያመጣች የመጀመሪያዋ ሴት ጥቁር አፍሪካዊት ለመሆንም በቃች።
"የባርሴሎና ኦሎምፒክ የሕይወቴን አቅጣጫ የቀየረ ነበር። ከአስራለቃነት ወደ ሻለቃነት ደረጃ አደግኩኝ፤ ደሞዜ ከ200 ብር ወደ 600 ብር አደገ፤ ዝናየም ናኘ" ስትል ድሉ ያመጣላትን በረከት ትናገራለች።
ወርቅ ሜዳሊያው የእርሷና ሃገሯ ብቻ ሳይሆን የመላ ጥቁር ህዝቦች ድልም ነበር።
ከደራርቱ ድል በኋላም በእርሷ አሸናፊነት መንፈስ የተቃኙ በርካታ ሴት ኢትዮጵኣዊያን ሯጮች መታየት ጀመሩ።
ደራርቱና ፈረስ ግልቢያ
ደራርቱ ለፈረስ ግልቢያ ያላት ጥልቅ ፍቅር ለጅነቷ ጀምሮ የነበረ ነው። ከአባቷ ጋር በመሆን ትጋልብ እንደነበረ ታስታውሳለች።
"አባቴ 'አባ ጆቴ' የተባለ ፈረስ ነበረው። ጠመንጃ የተባለ ሥፍራ አባ ጆቴን እየጋልብኩ ከብቶችን እጠብቅ ነበር" ትላለች ደራርቱ።
ነግ ግን ወደ አዲስ አበባ ከመጣች በኋላ ፈረስ ጋልባ እንደማታውቅ እና የልጅነት ታሪክ ሆኖ እንደቀረ ትናገራለች ደራርቱ።
ደራርቱ እና ኦሎምፒክ ኮሚቴ
አሁን አሁን ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ መድረክ በአትሌቲክስ ዘርፍ የምታገኘው የሜዳሊያ ቁጥር እየቀነሰ እንደመጣ ብዙ ሰዎች ይናገራሉ።
በብራዚሉ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ በ1 ወርቅ፣ 2 ብር እና 5 ነሃስ ከዓለም 44ኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃለች።
በቅርቡ በተከናወነው የለንደን ዓለም ቻምፒዮና ከታሪካዊ ተቀናቀኟ ኬንያ አምስት ደረጃ ተንሸራታ 5 ሜዳሊያ ይዛ ተመልሳለች።
'ከእነዚህ ሁለት ውድድሮች ብዙ ተምረን በጣም ጠንከረን መሥራት አለብን" የምትለው ደራርቱ "አትሌቶቻችን ያለባቸውን ችግር በማጣራት መቅረፍ ይኖርብናል" ስትል ታክላለች።
ደራርቱ አባል የሆነችበት የኦሎምፒክ ኮሚቴ ያሉትን ችግሮች ቀርፎ በቶክዮ ኦሎምፒክ አመርቂ ውጤት ለማምጣት ከወዲሁ ሥራ መጀመሩን ለቢቢሲ ተናግራለች።
የብዙ አትሌቶች መፍለቂያ በሆነችው በቆጂ የአትሌቲክስ ማዕከል ለመግንባት እንቅስቃሴ መጀመሩንም ነግራናለች ደራርቱ።
ኢንቨስትመንት
"ከአትሌቲክስ ባፈራሁት ገንዘብ የተለያዩ ሥራዎችን እየሰራሁ ነው፤ ራሴንና ቤተሰቤን ከመርዳት አልፌ ማለት ነው። በርካታ የሥራ ዕድል በመፍጠር ለሃገሪቱ ዕድገት የበኩሌን አስተዋፅኦ እያበረከትኩ ነው" በማለት ደራርቱ ለቢቢሲ ተናግራለች።
"ወደ ኢንቨስትመንት ከመምጣቴ በፊት አትሌቲክስ በጣም ከባዱ ዘርፍ ነው ብዬ አስብ ነበር። አሁን ግን ሁሉም ሥራ የራሱ ቁርጠኝነት እንደሚጥይቅ አምኛለሁ" ባይ ናት።
አሁን ላይ ደራርቱ በአዲስ አበባ እና አዳማ ከተሞች በሆቴል እና የንግድ ህንፃ ግንባታ ተሰማርታ ትገኛለች።