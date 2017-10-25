የቻይናውን መሪ የሚተካ አልተገኘም
ቻይና በሃገሪቱ ፍተኛ የአመራር ደረጃ ላይ የሚገኙ አባላቶችን ይፋ ስታደርግ ባልተለመደ ሁኔታ ዢ ዢንፒንግን ማን እንደሚተካ አልተነገረም።
ዢ ስማቸው በሃገሪቷ ህገ-መንግስት ላይ ከሰፈራ ከአንድ ቀን በኋላ ቻይናን ለቀጣይ አምስት ዓመታት ምናልባትም ከዚያ በላይ እንደሚመሩ ይፋ ተደርጓል።
ሰባት አባላትን የሚይዘው እና በቻይና ከፍተኛ ስልጣን ያለው የፖሊት ቢሮ ቋሚ ኮሚቴ፤ አምስት አዳዲስ የኮሚቴ አባላት ሹመትን ይፍ አድርጓል።
ሰባቱም የፖሊት ቢሮ ቋሚ ኮሚቴ አባላት እድሜያቸው ስድሳ እና ከዚያ በላይ ነው።
ነባር አባላት ሲቀየሩ፤ ዢ ዢንፒንግ እና ጠቅላይ ሚንስትሩ ሊ ኬዬጊያን ብቻ ናቸው የኮሚቴው አባል ሆነው መቆየት የቻሉት።
ዢ የቋሚ ኮሚቴውን አባላት ቁጥር ከሰባት ወደ አምስት በመቀነስ ተፅእኖ ፈጣሪነታቸውን ያገዝፉታል የሚል ጥርጣሬ ነበር።
ባለፉት አስርት ዓመታት ውስጥ የቻይና መሪዎች አዳዲስ ባለሥልጣናትን ወደ ቋሚ ኮሚቴው በማምጣት ግልፅ የሆነ የስልጣን ርክክብ ሲያደርጉ ተስተውለዋል።
የቋሚ ኮሚቴው አባላት ይፋ የተደረጉት በኮንግረሱ ስብሰባ ማብቂያ ላይ ነበር።
በሥነ-ስርዓቱ ላይ ቢቢሲን ጨምሮ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን እንዳይሳተፉ ተከልክለዋል። ይህም የፕሬስ ነፃነትን የሚጋፋ ነው ተብሎ ትችት ቀርቦበታል።