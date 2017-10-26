ዳግም ምርጫው በከፍተኛ ጥበቃ ስር እየተካሄደ ነው

  • 26 ኦክተውበር 2017
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።
ፖሊስ ተቃዋሚዎች ላይ አስለቃሽ ጭስ እየተኮሰ ይገኛል።