ኤርትራውያን የሰብኣዊ መብት ጥሰት ሰለባዎች በተባበሩት መንግሥታት ቀርበው ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል
ሐሙስ ጥቅምት 16 በኤርትራውያን ጉዳይ ላይ ልዩ ራፖርተር የሆኑት ወ/ሮ ሺላ ኪታሩዝ በ72ኛው የተባበሩት መንግሥታት ስብሰባ ላይ ተገኝተው በኤርትራውያን የሰብአዊ መብት ጥሰት ላይ ሪፖርት ኣቅርበዋል።
ኤርትራውያንም በራሳቸውና በቤተሰቦቻቸው ላይ የደረሰባቸውን በደል በምስክርነት ተናግረዋል።
ኒውዮርክ ላይ በተካሄደው ስብሰባ በስፍራው በአካል ተገኝተው እንዲሁም ካሉበት በስካይፕ እና በቪድዮ በራሳቸውና በቤተሰቦቻቸው ላይ ደርሷል ያሉትን በደል ካቀረቡት ሰዎች መካከል፤ ወጣት ሃና ጴጥሮስ አባቷ ታጋይ ጴጥሮስ ሰለሞን ከ16 ዓመታት በላይ እናቷ ታጋይ አስቴር ዮሃንስ ደግሞ ከ14 ዓመታት በላይ ያለምንም ክስና የፍርድ ቤት ሂደት እንደታሰሩ እንዲሁም እሷም መታሰርዋን ገልፃለች።
ሌላኛዋ ደግሞ በእምነቷ ምክንያት ለ32 ወራት ኮንቴይነር ውስጥ ታስራ ሃይማኖትዋን እንድትቀይር በተደጋጋሚ ተጠይቃ ባለመቀበሏ የተደበደበችውና በዚህም ምክንያት የአካል ጉዳተኛ የሆነችው ዘማሪት ሄለን ብርሃነ የደረሰባትን በዝርዝር ተናግራለች።
ላለፉት 14 ዓመታት ሙሉ ያለምንም ክስና ፍርድ ታስሮ ባለፈው ነሐሴ ውር እስር ቤት ውስጥ አባቱ የሞተበት ወጣት ሰለሞን ሳምሶንም ምስክርነቱ በስካይፕ ሰጥቷል።
በሚኒስትር ማዕረግ ይሰራ የነበረውና ሥርዓቱን ጥሎ የወጣው ዓሊ ዓብዱ፤ አባቱ፣ ወንድሙና የወንድሙ ልጅ ለዓመታት ያህል የታሰሩበትን ሁኔታ ወንድሙ አቶ ሳልሕ ዮኑስ "በሥጋ ዝምድና የተፈፀመው ግፍ" በተሰኘ የቪድዮ ምስክርነት አቅርቧል።
እንዲሁም የካናዳ የአህጉራዊ ፍትሕ ማዕከል ህጋዊ ጉዳዮች ዳይሬክተር ወ/ሮ አማንዳ ጋህረማኒ ደግሞ ኤርትራ ውስጥ ወንጀሉን የፈፀሙት አካላት እንዴት መጠየቅ እንዳለባቸውና ዓለማቀፋዊ ህጋዊ ስልጣንን በማስመልከት ያላቸውን ልምድ አቅርበዋል።
በስብሰባው ላይ ወጣት ሃና ጴጥሮስ "ልክ እንደ ሌሎቹ ኤርትራውያን ወጣቶች ሃገራዊ አገልግሎት በሚሰጡ ኤርትራዊያን ወጣቶች ላይ እየደረሰ ያለው መከራና እንግልት በራሴም ላይ ስለደረሰብኝ በደላቸው ይገባኛል። ከዚህም በላይ ለበርካታ ዓመታት ለነፃነት የታገሉት ወላጆቼ ያሉበት ሁኔታ በማናውቅው መንገድ በመታሰራቸው ምክንያት፤ እኔና ወንድሞቼ ወላጅ አልባ በመሆን እያሳለፈነው ያለነውን ስቃይ ለማንኛውም የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅትም ሆነ ግለሰብ ግልፅ ይመስለኛል" በማለት ተናግራለች።
ዘማሪት ሄለን ብርሃነ ደግሞ "እኛ ታስረን በነበርንበት ወቅት ዘበኞች ወደ ነበርንበት ኮንቴይነር አይገቡም ነበር። አሁን ግን ፆታዊ ጥቃት እየደረሰባችው እንዳለ ሰምቻለሁ። ከአሁን በፊት ሃይማኖቱን ሲያራምዱ የተገኙ ብቻ ነበሩ የሚታሰሩት። በአሁኑ ሰዓት ግን ቤተሰቦቻቸውም ጭምር ነው እየታሰሩ ያሉት። ከባለቤትዋና ልጇ ጋር ታስራ ከአራት ወራት በሁዋላ የሞተችው አማኝ ወ/ሮ ፍቃዱ አንዷ ምስክሬ ናት" ስትል ተናግራለች።
በስብሰባው ወቅት የተገኙት በኤርትራውያን የሰብአዊ መብት ጥሰት ጉዳይ ልዩ ራፖርተር ወ/ሮ ሺላ ኪታሩዝ ኤርትራ ውስጥ እየተፈፀመ የሚገኝ ያሉትን የሰብኣዊ መብት ጥሰት በዝርዝር አቅርበዋል።
በኤርትራ እየታየ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት መነሻዎችም እንደሚከተለው አስቀምጠውታል።
በሕግ 18 ወራት ብቻ መሆን የነበረበት የብሔራዊ አገልግሎት መራዘሙና ያለ ምንም የጊዜ ገደብ እየቀጠለ ያለውን አስገዳጅ ውትድርና ወደነበረበት አለመመለሱ፣
የሀገሪቷ ዜጎች መብት የሚያረጋግጥ ህገ-መንግስትና የህዝብ ተወካይ ምክር ቤት አለመኖሩ፣
ነፃ ፍርድ ቤትና የመንግሥትን ወሰንየለሽ ስልጣን የሚቆጣጠር ነፃ ተቋም አለመኖሩ፣
እየደረሰ ያለውን ፆታዊ ጥቃት፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ ማሰርና ማፈን፣ ነፃ አስተሳሰብን መገደብ፣ የእምነት ነፃነትን መከልከል በሰፊው እየታየ እንዳለ ምሳሌዎችን በመጥቀሰ ገልፀዋል።
በተለይ ደግሞ የቴሌኮምዩኒኬሽን ጀነራል ዳይሬክተር የነበረው ነባር ታጋይ ሰለሞን ሃብቶም ያለምንም የፍርድ ቤት ሂደት ከቤተሰቡና ወዳጆቹ ጋር ምንም ሳይገናኝ ለ14 ዓመታት እስርቤት የቆየውና በቅርቡ ስላረፈ አስከሬኑን ተቀበሉን ብሎ ማለት ለቤተሰቡ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ለተሰብሳቢዎቹ አስረድታለች።
ኤርትራውያኑ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሰለባዎችና ቤተሰቦቻቸው ደርሶብናል ያሉትን በደል ከጅቡቲ ሚሽን ጋር በመተባበር ለዓለም ማሕበረሰብ እንዲገልፁ መድረኩን ያመቻቹት የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ፡ የሓልዮት ሰብኣዊ መብት ድርጅት ዳይሬክተር ወ/ሮ ኤልሳ ጭሩም እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል።
"ይህ በኤርትራ ህዝብ ጫንቃ ላይ የወረደው ግፍ ጊዜው ያጥር ወይም ይረዝም እንደሆነ እንጂ ማለፉ አይቀርም። ታሪክ ደግሞ እየሆነ ያለውን መመዝገቡ አይቀርም። በዚህ የጭንቅና የመዓት ግዜ በጥንካሬ ትክክለኛውንና ስህተቱን በግልፅ መናገር ካልቻልን እኛም በታሪክ ተጠያቂዎች እንሆናለን" ሲሉ ዜጎች ከፍትህ ጐን እንዲቆሙ አበክረው ጠይቀዋል።