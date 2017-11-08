ዶናልድ ትራምፕ ሰሜን ኮሪያን "እንዳትሞክሩን" ሲሉ አስጠነቀቁ
የአሜሪካው ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ለደቡብ ኮሪያ ፓርላም ንግግር በሚያደርጉበት ወቅት ለሰሜን ኮሪያን መሪዋ ኪም ጆንግ-ኡን ማስጠንቀቂያ አዘል መልዕክት አስተላልፈዋል።
"እንዳትንቁን። እንዳትሞክሩን" ሲሉም ተስምተዋል። በሰሜን ኮሪያ ያለውን ሁኔታም "የጨለማ ሕይወት" ሲሉ ወርፈዋል።
ለኪም ጆንግ-ኡን ቀጥተኛ የሆነ መልዕክት ሲያስተላልፉም "የታጠቅከው መሣሪያ ደህንነትህን አያስጠብቅልህም። ይልቁንስ አመራርህን ወደ መቀመቅ ይከተዋል" ብለዋል ትራምፕ።
ትራምፕ የአህጉረ እስያ ጉበኝት አካል በሆነችው ደቡብ ኮሪያ ለሁለት ቀናት ይቆያሉ።
ከኮሪያ ጦርነት በኋላ ደቡብ ኮሪያ ከሰሜን ኮሪያ በተለየ ብዙ እድገቶችና ለውጦች አምጥታለች ሲሉም አጋራቸው ደቡብ ኮሪያን አንቆለጳጵሰዋል።
"ሰሜን ኮሪያ በወታደራዊ አገዛዝ ውስጥ ያለች ነች፤ ሕዝቦችዋም ባርነት ውስጥ ያሉ ናቸው" ሲሉ የኪምን ሃገር ወቅሰዋል።
ፒዮንግያንግ የአሜሪካንን ዝምታ እንደ ድክመት አይታው ከሆነ ተሳስታለች ያሉት ትራምፕ፤ አሁን ላይ ያለው የአሜሪካ አመራር ለየት ያለ እንደሆነና ኪም የኒውክሊዬር ጦር መሣሪያቸው ላይ መተማመናቸውን እንዲያቆሙ አሳስበዋል።
"ሰሜን ኮሪያ አያቶችህ ያለሙትን ዓይነት ገነት አይደለችም። ይልቁንስ ማንም ሊኖርበት የማይገባ ገሃነም ቦታ ነው" በማለት ሰሜን ኮሪያን የመሰረቱትን የኪምን አያት ኪም ሱንግን ወቅሰዋል።
የተቀረው ዓለም በተለይ ደግሞ ቻይና እና ሩስያ ፒዮንግያንግ ላይ ጫና ሊያሳድሩ እንደሚገባ ሳይጠቅሱም አላለፉም።
''ዓለምን በኒውክሊዬር መሣሪያ ሊያጠፋ የሚዝትን ሰው ማንም አይታገስም። ኃላፊነት ያለበት ሁሉ ለሰሜን ኮሪያ ድጋፍ ሆነ እርዳታ በመንፈግ የኪምን አመራር ገሸሽ ሊያደርግ ይገባል" ሲሉ አፅንኦት ሰጥተው ተናግረዋል።
ትራምፕ በሰሜን ደቡብ ኮሪያ ድንበር መካከል በሚገኝ ከጦርነት ነፃ ወደሆነ ቀጠና ሊያደርጉት የነበረው ጉብኝት በከባድ የአየር ሁኔታ ምክንያት ሊቀር ችሏል።
የሰሜን ኮሪያ ጉዳይ በትራምፕ የእስያ ጉብኝት አጀንዳ ላይ ቁጥር አንድ ሆኖ ይገኛል።
ትራምፕ ጉብኝታቸውን በጃፓን የጀመሩ ሲሆን ከደቡብ ኮሪያ በኋላ ቻይናን ለጥቆም ቪየትናምንና ፊሊፒንስን እንደሚጎበኙ ይጠበቃል።