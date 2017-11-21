የተረሳው የ ’S’ ን ቅርጽ የያዘው ቱቦ እንዴት ዘመናዊ መፀዳጃ መቀመጫን ፈጠረ?
ለዘመናዊው የመፀዳጃ መቀመጫ ፈጠራ ሊመሰገን የሚገባው በለንደን የነበረ ሰዓት ሠሪ ነው።
በ18ኛው ክፍለ ዘመን የተፈጠረው ይህ ቀላል የሆነ የታጠፈ ቱቦ ለዘመናዊ መፀዳጃ ቤቶች አስፈላጊውና እስከዚያ ጎድሎ የነበረው ክፍል ነው።
ኩሀለት መቶ ዓመታት በኃላም እስካሁን መደበኛ የሆነው የዘመናዊ መፀዳጃ ቤቶች የሌሏቸው ሰዎች ቁጥር ከሁለት ቢልዮን በላይ ይሆናል። ሰዓት ሠሪው ቴክኖሎጊውን አመጣው ለሁሉም ማዳረስ ግን እስካሁን ችግር ነው።
እንዴት መጣ
አሌክሳንደር ካሚንግ የመፀዳጃ ቤት ማህንዲስ ብቻ አልነበረም ብዙ የፈጠራ ሥራዎቹ የተለዩ ነበሩ።
የአየር ጫናን ሊመዘግብ የሚችል የተራቀቀ መሣሪያ ለመሥራት በእንግሊዝ ንጉስ ጆርጅ 3 ተቀጥሮ ነበር። ጥናታዊ ምርምሮችን ለማካሄድ የሚጠቅመውን ማይክሮቶም የተሰኘውን እንጨት በስሱ የሚቆርውን መሣሪያ ሲሠራ የመጀመሪያው ነበር።
ዓለምን የቀየረው የአሌክሳንደር ፈጠራ ግን ከምህንድስና ሙያው ጋር አይገናኝም ነበር። ለውጡን ያመጣው እጥፋት የነበረበት ቱቦ ነው።
እ.አ.አ በ1775 አሌክሳንደር የ 'S' ን ቅርጽ የያዘውን ቧንቧ የፈጠራ ባለቤትነቱን አስመዘገበ። ይህም በዘመናዊ መንገድ ዉሃ የሚለቀውን መፀዳጃ መቀመጫ ለመፍጠር መንገድ ከፈተ ከሂህም ጋር አብሮ የሕዝብ ንጽህና ተከተለ።
ቀላል ዘዴ
ከዚህ ቀደም የዉሃ መልቀቂያው ዘዴ ሽታ ያስከትል ነበር። ጠበቅ ያለ የማፈኛ ዘዴ ካልተፈጠረለት በስተቀር ዉሃ ከተለቀቀ በኃላ በቧንቧው በኩል ወደጉድጓድ ዉሃ ሽንትና ሰገራ ቢያስወግድም የጉድጓዱን ሽታ ግን ወደ ላይ ይመልስ ነበር።
የአሌክሳንደር መፍትሔ ደግሞ ቀላል ነበር እሱም ቧንቧውን ማጠፍ ነበር። ዉሃ እጥፋቱ ላይ ስለሚከማች ወደ ላይ የሚመለሰውን ሽታ ይገድብ ነበር። ዉሃው በተለቀቀ ቁጥር ደግሞ ይታደሳል።
ዘንድሮ ያለው ቧንቧ የፈረንጆቹን ፊደላት ተከትሎ ይመስል ከ 'S' ወደ 'U' ቅርጽ ቢዘዋወርም በመፀዳጃ ቤት ዉሃ የመልቀቅ ግንዛቤው አልተቀየረም።
ግኝቱ ቢኖርም በጅራ ላይ ለማዋል ግን ረዥም ዓመታትን ፈጅቷል። እ.አ.አ በ1851 በለንደን ታላቅ ኤግዚብሽን ከዓለም አቅፍ ግኝቶእ ጋር እኩል ለሕዝብ ቀረበ። በመፀዳጃ ቤት ዉሃ መልቀቅ በለንደን አዲስ ከመሆኑ የተነሳም የሕዝቡ ታላቅ ደስታ ምክንያት ሆኖ ነበር ።
በዚህ መልኩ የተሠሩ መፀዳጃ ቤቶችን ለመጠቀም በእንግሊዝ ሀገር አንድ ሳንቲም ያስከፍል ነበር። በእንግሊዘኛ ቋንቋም እስከ ዛሬ ለዉሃ ሽንት ወደ መፀዳጃ ቤት መሄድ ሲፈለግ 'አነድ ሳንቲም ልከፍል ነው' ይባላል።
ዘመናዊ ቧንቧ ሥራ ባሰገኘላቸው አዲስ ፈጠራ ለመደነቅና ለመተንፈስ ብለው በመቶ ሺህ የሚቆተሩ የለንደን ነዋሪዎች ተሰልፈው ነበር።
ከዓለም የጤና ድርጅት በተገኘው መረጃ መሠረት እ.አ.አ በ1980 እሩብ የነበረው ከ170 ዓመታት በኃላ የዓለም ሁለት ሶስተኛ ሕዝብ በተሻሻለ የመፀዳጃ ቤት መገልገል ችሏል።
ኢኮኖሚ ላእ የሚኣስከትለው ወጪ
ይህ ማለት እስከ ዛሬ ከሁለት ቢልዮን ሕዝብ በላይ የዘመናዊ መፀዳጃ ቤት አገልግሎት የላቸውም።
ይህ ዘዴ ጤናማ ነሆነ መልኩ ''የሰውን ቆሻሻ ከሰው ግንኙነት ያርቃል'' እንጂ የቧንቧውንና የቱቦውን ችግር ኤያስወግድም።
እነደዚህ አይነት የቆሻሻ ማስወገጃ አገልግሎት ያላቸው ዓለም ሕዝብ ግማሹን እንኳን አይሞላም።