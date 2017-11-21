የሀገራችን አትሌቶች የዴልሂው የተበከለ አየር ሩጫውን ከማሸነፈ አላገዳቸውም

  • 21 ኖቬምበር 2017

በሕንድ ዴልሂ የተካሄደው የግማሽ ማራቶን ውድድር ብዙ ተሸላሚዎችን ቢያፈራም ብዙዎች ትንፋሻቸው በአየር ብክለት የተገደበ ይመስል ነበር። ሩጫውን በጥቂቱ ይቃኙ...

  • ላለመረበሽ ጆሮዋቸውን በሙዚቃ ማዳመጫ ደፍነው የሚሮጡ ቢኖሩም ከብክለት ለመትረፍ አፋቸውን የሸፈኑም ብዙ ነበሩ Getty Images

    በውድድሩ ላይ ከተበከለው አየር እራሳቸውን ለማትረፍ በዚህ መልኩ አፋቸውን የሸፈኑ በርካቶች ነበሩ።

  • ብርሃኑ ለገሰ ፣ አንዱአምላክ በልሁና ሌዮናርድ ኮሪር Getty Images

    ብርሃኑ ለገሰ፣ አንዱዓምላክ በልሁና ሌዮናርድ ኮሪር የዴልሂ ማራቶን አሸናፊዎች ሆነዋል

  • የዴልሂ ግማሽ ማራቶን ተወዳዳሪዎች Getty Images

    የዴልሂ ግማሽ ማራቶን ተወዳዳሪዎች ንጹህ አየርን ፍለጋ

  • ብርሃኑ ለገሰ የዴልሂ ግማሽ ማራቶን አሸናፊ Getty Images

    ብርሃኑ ለገሰ የዴልሂውን ግማሽ ማራቶን ለማሸነፍ አፉን መሸፈን አላስፈለገውም

  • መርዛማ አየር መከላከያ አጥልቀው የሚሮጡም ነበሩ Getty Images

    በውድድሩ ላይ መርዛማ አየር መከላከያ አጥልቀው የሚሮጡም ነበሩ

  • የዴልሂ ግማሽ ማራቶን ተሸላሚዎች - ብርሃኑ ለገሰ አንደኛ፣ አንዱአምላክ በልሁ ሁለተኛ እና አሜሪካዊው ሌዮናርድ ሶስተኛ Getty Images

    የዴልሂ ግማሽ ማራቶን ተሸላሚዎች - ብርሃኑ ለገሰ አንደኛ፣ አንዱአምላክ በልሁ ሁለተኛ እና አሜሪካዊው ሌዮናርድ ሶስተኛ

  • ይህ ሯጭ ''አየሩ ሩጫ ሩጫ ይሸታል ነገር ግን አየሩ እጅግ በጣም ተበክሏል'' የሚል መልዕክት አስተላልፏል SAJJAD HUSSAIN

    ይህ ሯጭ ''አየሩ እጅግ በጣም ተበክሏል'' የሚል መልዕክትን አስተላልፏል