የሀገራችን አትሌቶች የዴልሂው የተበከለ አየር ሩጫውን ከማሸነፈ አላገዳቸውም
በሕንድ ዴልሂ የተካሄደው የግማሽ ማራቶን ውድድር ብዙ ተሸላሚዎችን ቢያፈራም ብዙዎች ትንፋሻቸው በአየር ብክለት የተገደበ ይመስል ነበር። ሩጫውን በጥቂቱ ይቃኙ...
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በውድድሩ ላይ ከተበከለው አየር እራሳቸውን ለማትረፍ በዚህ መልኩ አፋቸውን የሸፈኑ በርካቶች ነበሩ።
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ብርሃኑ ለገሰ፣ አንዱዓምላክ በልሁና ሌዮናርድ ኮሪር የዴልሂ ማራቶን አሸናፊዎች ሆነዋል
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የዴልሂ ግማሽ ማራቶን ተወዳዳሪዎች ንጹህ አየርን ፍለጋ
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ብርሃኑ ለገሰ የዴልሂውን ግማሽ ማራቶን ለማሸነፍ አፉን መሸፈን አላስፈለገውም
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በውድድሩ ላይ መርዛማ አየር መከላከያ አጥልቀው የሚሮጡም ነበሩ
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የዴልሂ ግማሽ ማራቶን ተሸላሚዎች - ብርሃኑ ለገሰ አንደኛ፣ አንዱአምላክ በልሁ ሁለተኛ እና አሜሪካዊው ሌዮናርድ ሶስተኛ
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SAJJAD HUSSAIN
ይህ ሯጭ ''አየሩ እጅግ በጣም ተበክሏል'' የሚል መልዕክትን አስተላልፏል
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