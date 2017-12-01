የሳምንቱ መጨረሻ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ግምት

  • 1 ዲሴምበር 2017

ሳም አላርዳይስ የኤቨርተን አሰልጣኝነታቸውን ጊዜ ቅዳሜ ከሃደርስፊልድ ጋር በሚያደርጉት ጨዋታ ይጀምራሉ። በጉዲሰን ፓርክ ምን ውጤት ያስመዘግቡ ይሆን?

የቢቢሲ ስፖርቱ የእግር ኳስ ተንታኝ ማርክ ላውረንሰን ኤቨርተን 2 ለ 0 ያሸንፋል ይላል፤ ይስማማሉ?

ቅዳሜ

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ቼልሲ ከ ኒውካስል

ረቡዕ ዕለት ከስዋንሲ ጋር የተጫወተው ቼልሲ ጥሩ ባይጫወትም አሸንፎ ለመውጣት ግን ችሏል።

የላውሮ ግምት፡ 2 ለ 0

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ብራይተን ከ ሊቨርፑል

ሊቨርፑል ስቶክን 3 ለ 0 ባሸነፈበት ጨዋታ በተወሰነ ደረጃ ዕድለኛ ነበር። ነገር ግን የየርገን ክሎፕ ቡድን ሞሀመድ ሳላህ ከተቀያሪ ወንበር ተነስቶ ሁለት ግቦችን ሲያስቆጥር አሸናፊነቱን ለማረጋገጥ ችሏል።

የላውሮ ግምት፡ 0 ለ 2

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ኤቨርተን ከ ሀደርስፊል

ሳም አላርዳይስ የኤቨርተን አሰልጣኝነት ሥራቸውን በመልካም ውጤት ይጀምሩታል ብዬ እጠብቃለሁ።

የላውሮ ግምት፡ 2 ለ 0

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ሌስተር ከ በርንሌይ

የሌስተሩ አሰልጣኝ ማስደመማቸውን ይቀጥላሉ።

የላውሮ ግምት፡ 1 ለ 1

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ስቶክ ከ ስዋንሲ

ሁለቱም ቡድኖች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ቢሆኑም ስዋንሲ ግን በበለጠ ችግር ውስጥ ነው።

የላውሮ ግምት፡ 2 ለ 0

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ዋትፎርድ ከ ቶተንሃም

ማክሰኞ ዕለት በሌስተር የተሸነፉበትን ጨምሮ በቅርቡ ቶተንሃም ደካማ አቋምን ያሳየ ነው።

የላውሮ ግምት፡ 1 ለ 2

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ዌስት ብሮም ከ ክሪስታል ፓላስ

አዲሱ የዌስት ብሮም አሰልጣኝ አለን ፓርዲው ለቦታው ተስማሚ ጥሩ አሰልጣኝ ናቸው።

የላውሮ ግምት፡ 2 ለ 1

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አርሰናል ከ ማንችስተር ዩናይትድ

ይህ በቀዳሚው ስድስት ደረጃዎች ውስጥ በሚገኙ ሁለት ቡድኖች መካከል የሚደረግ ትልቅ ጨዋታ ነው። አቻ ይለያያሉ ብዬ እገምታለሁ።

የላውሮ ግምት፡ 1 ለ 1

ዕሁድ

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ቦርንማውዝ ከ ሳውዝሃምፕተን

ሳውዝሃምፕተን በሳምንቱ አጋማሽ ከማንችስተር ሲቲ ጋር ባደረገው ጨዋታ ጥሩ ውጤትን አስመዝግቧል። በ96ኛው ደቂቃ ላይ በስተርሊንግ ግብ ተሸንፏል።

የላውሮ ግምት፡ 0 ለ 2

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ማንችስተር ሲቲ ከ ዌስት

በሳምንቱ አጋማሽ ጨዋታ ዌስት ሃም በኤቨርተን ሽንፈት ገጥሞታል። በቀጣይ ጨዋታዎች ለማገገም የሚያስችል ውጤት ማስመዝገብ ይጠበቅባቸዋል፤ በተጨማሪም በጥር ወር የዝውውር መስኮት ችግራቸውን ለመፍታት ይሞክራሉ።

የላውሮ ግምት፡ 3 ለ 0