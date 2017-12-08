የአፍሪካ ሳምንት በምስል
ባሳለፍነው ሳምንት አፍሪካ እና አፍሪካዊያንን ሊያሳዩ የሚችሉ የተለያዩ ምስሎችን እንደሚከተለው ቀርበዋል።
ባለፈው ማክሰኞ በናይጄሪያ ዋና ከተማ አቡጃ ሴቶች የተሻለ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በሚጠይቅ ሠላማዊ ሰልፍ ላይ አንድ ሠልፈኛ ፎቶ እየተነሳች ትታያለች
የኮንጎ ብራዛቪሏ ፊፊ ሉኩላ ሜክሲኮ ባዘጋጀችው በዓለም ፓራ የክብደት ማንሳት ሻምፒዮንሺፕ ላይ ስትወዳደር
በጀርምን እየተካሄደ በሚገኘው የዓለም የሴቶች የእጅ ኳስ ውድድር ላይ የካሜሮኗ ቫኔሳ ጂፕሙ ሜዲቤ የኔዘርላንድ ተጫዋቾችን ለማለፍ ስትሞክር
የሴኔጋል ዋና ከተማ ዳካርን የሚያገለግለው አዲስ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲከፈት ሴኔጋላዊቷ ዳንሰኛ በትርኢት ላይ
ባህላዊ የቡቡ ሙዚቃ ተጫዋች ሆነው ሴራሊዮናዊው ሙዚቀኛ ጃንካ ናባይ ባለፈው ረቡዕ በፈረንሳይ ሬንስ ከተማ በተዘጋጀ ፌስቲቫል ላይ
አልጄሪያዊያን በዋና ከተማቸው አልጀርስ በመስኮታቸው በኩል በመሆን የፈረንሳዩን ፕሬዝዳንት በጉዳና ላይ እያዩ ነው...
ከፈረንሳይ ቅኝ አገዛዝ ለመላቀቅ ከፍተኛ ጦርነት ውስጥ ገብታ የነበረችውን አልጄሪያን ፕሬዝዳንት ኢማኑዌል ማክሮን ለመጀመሪያ ጊዜ ጎብኝተዋል።
እሩሳሌም የእስራኤል ዋና ከተማ ናት ሲሉ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ መግለጻቸውን ተከትሎ ሐሙስ በቱኒዝያ ተቃዋሚዎች የአሜሪካንን ሰንደቅ ዓላማ አቃጥለዋል።
በሊቢያ የሚገኙ ስደተኞች መሸጣቸውን ተከትሎ አቴንስ በሚገኘው የግሪክ ፓርላማ ፊት ለፊት ስደተኞች የተቃውሞ ሠልፍ አካሂደዋል. . .
ወደ አውሮፓ ለመሻገር ስትሞክር በሊቢያ ስትሰቃይ የቆየች ናይጄሪያዊት ባለፈው ማክሰኞ ወደ ሃገሯ ተመልሳለች።
በደቡብ ሱዳን ዋና ከተማ በሚገኘው የተባበሩት መንግሥታት ግቢ ህጻናት የሃገሪቱን ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪርን ምስል ሲስሉ
በቀድሞዋ ዛዬር በአሁኗ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ባለፈው እሁድ ይህ ህጻን በአንድ አሮጌ አዳራሽ ውስጥ
በደቡብ አፍሪካዋ ኬፕ ታውን ከተማ ቴብል ተራራ አቅራቢያ ጨረቃ ደምቃ ታይታለች።
የአፍሪካ ምርቶችን ለማስተዋወቅ የስዋሂሊ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑ የምስራቅ እና መካከለኛው አፍሪካ ሃገራት በዓመታዊው ዝግጅት ላይ ተካፍለዋል. . .
ንግስት ኤልዛቤት በእንግሊዝ የናይጄሪያ አምባሳደር የሆኑትን ጆርጅ አዴሶላ ኦጉንታዴ እና ባለቤታቸውን በባኪንግሃም ቤተ-መንግሥት ባለፈው ረቡዕ ሲቀበሉ
የፎቶ ምንጮች ኤኤፍፒ፣ ኢፒኤ እና ሮይተርስ ናቸው።