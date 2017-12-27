ባለዲግሪዎቹ መልዕክተኞች
ለዕለት ከዕለት ኑሯችን የሚያስፈልጉንን ነገሮች ለመሸመት ጊዜ ባይኖረን ምን አማራጭ አለን? ትናንሽ ሸቀጦችን ከመሸመት ጀምሮ እስከ ሥራ ቦታችን ምሳ እስከማድረስ አዲስ አገልግሎት የጀመሩ ወጣቶች መፍትሄ አለን ይላሉ።
ቢታንያ ብስራት እና ዮናታን ከበደ ጓደኝነታቸው የሚጀምረው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት እና ኮሚኒኬሽን ተማሪ ሳሉ ነው። ቢታንያ እና ዮናታን ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ከወጡ በኋላ በተማሩበት የትምህርት ዘርፍ ተሰማርተው ለመስራት ፍላጎቱ ነበራቸው።
ይሁን እንጂ ጓደኛሞቹ እንደሚሉት ያለመታከት ሥራ ቢፈልጉም ለሁለት ዓመታት ያክል ሥራ-አጥ ተብለው መቆየታቸው እንደሚያስቆጫቸው ይናገራሉ።
እነሱ እንደሚሉት ከዩኒቨርሲቲ ከወጡ ከሁለት ዓመታት በኋላ አንድ የንግድ ሃሳብ መጣላቸው። ቢታንያ ሲያስረዳ '' ሃሳባችን በሀገራችን ብዙም ያልተለመደ ነው። ይህም ሰዎች ካሉበት ሆነው አንድን ቁስ ገዝተን እንድናቀርብላቸው ወይም ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንድንወስድ በስልክ ያዙናል እኛም የማጓጓዣ ወጪውን በማስከፈል ትዕዛዙን በፍጥነት እንፈጽማለን'' ይላል።
አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው በተጣበበ የሥራ ሰዓት ላይ ከሆነ ወይም ወደ ምግብ ቤት ሄዶ መመገብ ካልፈለገ፤ ትዕዛዛቸውን በስልክ ተቀብለን የሚፈልጉትን ምግብ ከሚፈልጉበት ምግብ ቤት እናቀርብላቸዋለን።
ይህም አንድ ሰው ሆቴል ድረስ ሄዶ እስኪመለስ ያለውን ጊዜ እንዲሁም ምግቡ ተሰርቶ እስከሚቀርብ የሚባክነውን ጊዜ መቆጠብ ያስችላል ሲል ዮናታን ይናገራል።
ቢታንያ እና ዮናታን ይህን የቤት ለቤት የተለያዩ ነገሮችን የማቅረብን ሥራ የጀመሩት አነስተኛ መኪና እና ሞተርሳይክል በመጠቀም ነው።
ጓደኛሞቹ አንደሚሉት እንጀራን ለሆቴሎች ከሚያቀርብ ድርጅት ጋር ባላቸው ስምምነት መሰረት የእለት ሥራቸውን የሚጀምሩት እንጀራ ለተለያዩ ሆቴሎች በማደረስ ነው።
ከዚያ በኋላ ቦሌ አካባቢ ቆመው ሌሎች የሚመጡ ሥራዎችን ይጠባበቃሉ። ቦሌ ጥቂት ደንበኞች አሉን እነሱም የተለያዩ ሸቀጦችን እና ፋይሎችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንድንውስድ ይጠይቁናል፤ እኛም በደስታ ሥራውን ተቀብለን እንሰራለን ይላሉ።
ወጣቶቹ የግለሰቦችንና የተቋማትን ትዕዛዞች እየተቀበሉ በመላክ ግብይትን ይፈፅማሉ። ''አንዳንድ ሰዎች ለዕለት ፍላጎታቸው የሚያስፈልጋቸውን ሰላጣና ቃሪያ ሳይቀር ትኩስ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ገበያ ሄደን እነድንገዛላቸው ይልኩናል'' ይላሉ።
ለሥራው የሚያስፈልጋቸውን መኪና እና ሞተር ሳይክል ለመግዛት እንዲሁም ሥራውን ለመጀመር 150ሺ ብር አስፈልጓቸው እንደነበር ይናገራሉ።
''ከአበዳሪ ተቋማት ባገኘነው ብድር እና ከቤተሰብ ባገኘነው አነስተኛ የገንዘብ ስጦታ መኪና በ120 ሺ ብር ገዛን። መኪናዋን ከበድ ላሉ እቃዎች እንጠቀማታለን ሞተሩን ደግሞ ቀለል ላሉ እቃዎች በፍጥነት ለማድረስ እየተጠቀምንበት እንገኛለን'' ሲል ዮናታን ይናገራል።
የጀመርነው የሥራ መስክ የተለመደ አይደለም። ሥራችንን ለማስተዋወቅ በራሪ ወረቀቶችን እንበትናለን።
እኛ ከምንሰራው የማስታወቂያ በላይ ደግሞ በአገልግሎታችን የረኩ ሰዎች ስለ ሥራችን መልካም ነገር ለሌሎች ሲነግሩ የተሻለ እንደሆነ ስለምናውቅ ለሁሉም ደንበኞቻችን ጥራት ያለው አገልግሎት ለመስጠት እንጥራለን ይላል ቢታንያ።
ቢታንያ እና ዮናታን በዚህ ሥራቸው በርካታ ሰዎች በሥራቸው ባህሪ የተነሳ በአግባቡ ጊዜ ወስደው ወደ ገበያ ቦታ በመሄድ ለዕለት፣ ለሳምንት ወይም ለወር የሚሆን አስቤዛን ለመሸመት ሲቸገሩ ተመልክተዋል።
በዚህ መሰረትም አንድ አዲስ አገልግሎት ለመጀመር እየተዘጋጁ እንደሆነ ይናገራሉ።
''ከደንበኞቻችን በሚቀርቡልን ጥያቄ መሰረት ጊዜ ለሌላቸው ሰዎች የሸቀጦችን ዝርዝር በመቀበል ከሱፐርማርኬቶችና ከተለያዩ ገበያዎች አስቤዛ በማድረግ ቤታቸው ድረስ እንወስዳለን። ይህ ደግሞ የእኛን ሥራ ከማስፋቱ በተጨማሪ የደንበኞቻችንን ውድ ጊዜና ጉልበት እናድናለን።''
በአሁኑ ሰዓት ሥራቸው ብዙም እንዳልተለመደ የሚናገሩት ጓደኛሞቹ ወደ ፊት ግን ብዙ ፈላጊ እንደሚኖራቸው ተስፋ በመድረግ ተግተው እየሰሩ ይገኛሉ።