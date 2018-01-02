ዘርፈ ብዙዋ ወጣት ጥበበኛ
ወጣት ናት። ከቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝደንት "ወጣት የልማት ጀግና" በሚል የሜዳሊያ ሽልማት ተቀብላለች። በኪነ ጥበብ ዘርፍ፣ የእደ ጥበብ እና የስዕል ሥራዎች ላይ በመትጋት በዘርፉ የራሷን አስተዋፅኦ እያበረከተች ትገኛለች።
ወርሐ ታህሳስ 2007 ዓ.ም በሰሜናዊቷ ኮኮብ መቐለ ከተማ "ራሄል አርት ጋለሪ" በማለት የከፈተችው በትግራይ ብቸኛ የሆነው ጋለሪ፤ ወጣቶች ጥሩ ጊዜ የሚያሳልፉበት፣ የሚወያዩበት መድረክ በመሆን ሦስት ዓመታትን አስቆጥሯል።
ከዚህ በተጨማሪ መድረኩ፤ አጫጭር ግጥሞች እና የተለያዩ የሥነ-ፅሑፍ ሥራዎቻቸውን የሚያቀርቡ ወጣቶችን መፅሃፍ እስከማሳተም ደርሷል።
በራሄል አርት ጋለሪ ውስጥ ያሉት ስዕሎች እና የእደ-ጥበብ ሥራዎችም ጥልቅ ምናባዊ መልዕክት የሚሸጋገርባቸው ናቸው።የድርጅቱን ባለቤትን ጨምሮ ሌሎች በአርት ጋለሪው ስዕሎቻቸውን የሚያስተዋውቁና ለገበያ የሚያቀርቡ ወጣቶች ሥራዎቻቸውን በጋለሪው ለዕይታ ያቀርባሉ።
አርት ጋለሪው ሥራ ሲጀምር፤ ከአሁን በፊት ያልተለመደ ስለነበር አትራፊ ያለመሆን፣ ሰዎች ጊዜያቸውን የሚያሳለፉበት የመዝናኛ ቦታ አድርጎ ለመውሰድ እና ሌሎች ችግሮች የነበሩ ቢሆንም፤ በአሁኑ ጊዜ ግን ይህ አመለካከት እየተለወጠ መሆኑን ራሄል ትናገራለች።
በሰፊው የአትክልት ስፍራ ውስጥ በኪነ-ጥበብ ሥራዎች ያሸበረቀው የጥበብ ማዕከል ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ ሰዎች በነፃ መፃህፍት ያነባሉ። ነፃ የኢንተርኔት አገልግሎትን ያገኛሉ። ከዚህ ባለፈ ደግሞ የእደ-ጥበብ ውጤቶች እና ባህላዊ ይዘት ያሏቸው እቃዎች በማዕከሉ ይሸጣሉ። ሳምንታዊ የሥነ-ፅሁፍ መድረክም ይዘጋጃል።
ከዚህ ባሻገር ጋለሪው የጥበብ ትምህርት ቤት በመሆንም በማገልገል ይገኛል። ህፃናት እና ወጣቶች አጫጭር የክረምት ስልጠናዎች ያገኛሉ።
"ይህ አርት ካለሪ ለእኔ ኢንቨስትመንት ነው። በአስተሳሰብ ደረጃ ሰዎች የሚታነፁበት እና ብዙዎች የማንበብ እና የመፃፍ ችሎታቸውን የሚያሳድጉበት እየሆነ መጥቷል። ስለዚህ ጥበብ የአስተሳሰብ ለውጥ ለማምጣት የሚደረግ ኢንቨስትመንት ነው" ትላለች ራሄል ብሉፅ።
በርካታ ፈተናዎችን ያለፈችው ራሄል አሁን አርት ጋለሪው "ለጥበብ የነበረ የተሳሳተ አመለካከት ቀይሯል" ትላለች።
ጋለሪዉ ምን ጠቀመ?
በራሄል አርት ጋለሪ ዘወትር ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ በሚዘጋጀው የሥነ-ፅሁፍ መድረክ ላይ ሲቀርቡ የነበሩ አጫጭር ፅሁፎችና ግጥሞች የሚያነሷቸው ሃሳቦች የብዙዎች መነጋገርያ እየሆኑ እንደመጡ ከመድረኩ የማይጠፉ ታዳሚዎች ይናገራሉ።
ሦስተኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን ያከበረው ራሄል አርት ጋለሪ ባለፉት ዓመታት መድረኩ ላይ ሲቀርቡ ከነበሩት ግጥሞች፤ በገላጭ ስዕሎች ታጅበዉ በአንድ መጽሃፍ ታትመዋል። በዚህ መፅሃፍም ላይ 40 ገጣሚያን እና 20 ሰዓሊያን ተሳትፈዋል።
ከሰዓሊዎቹ መካከል አንዷ የሆነችው ምንያ ይህ መድረክ ሴቶችና ወጣቶች የሚሳተፉበት፣ አቅማቸውን የሚያሳድጉበት እንደሆነ ትናገራለች።
"በቀጣይ የስዕል ጥበብ በሴቶች እንዲያድግ እፈልጋለሁ። ሁላችንም በመተጋገዝ ጥበቡ እንዲያድግና ተጨማሪ አርት ጋለሪ እንዲኖረን ደግሞ እመኛለሁ" ትላለች ምንያ።
በዕለተ ቅዳሜ በሚዘጋጀው የሥነ-ፅሁፍ መድረክ ላይ ባህላዊ ትዉፊቶችን በማቅረብ የሚታወቀዉ አስገዶም ተወልደ ደግሞ ጋለሪው ከተከፈተ ጀምሮ ብዙ ፀሃፊያን ሥራዎቻቸውን ማምጣት መጀመራቸውን ይገልፃል።
"ማህበራዊ ችግሮችን የሚዳስሱ የሥነ-ፅሁፍ ሥራዎች በድፍረት ይቀርቡ ነበር። ባህላዊ ትውፊቶች፣ ሥነ-ቃሎች እና ሌሎችንም በማቅረብ ሰዎች እንዲቀራረቡ አድርጓል" ይላል።
ዘርፈ ብዙዋ ራሄል
የልብስ ስፌትና ዲዛይን፣ ኢንጅነሪንግ፣ አርክቴክቸር እና አርባን ፕላኒንግ ራሄል በዲግሪ ፕሮግራም የተማረቸቻቸው መስኮች ናቸው።
የስምንት ዓመት ልጅ ሆና ዲዛይን የጀመረችው ራሄል፤ እየሰራችው ላለችው ሥራ በያንግ አፍሪካ ሊደር ሺፕ ኢኒሽየቲቭ (ያኒ) በኬንያ ለሦስት ወራት ስልጠና ወስዳለች። የአሜሪካ ኤምባሲም እውቅና የሰጣት ሲሆን የኦባማ ማንዴላ ፕሮጀክትም አባል ነች።
ሴቶች ራሳቸው እንዲችሉ የሚደግፍ ፕሮጀክት ተግባራዊ በማድረግም በማሽን የማይሰሩ የሸክላ ሥራዎችን በማምረት እንዲያቀርቡላት በማድረግ የገበያ ትስስር እየፈጠረችላቸው ትገኛለች።
በቀጣይም የጀመረችውን ሥራ በማሳደግ የእደ-ጥበብ ሥራዎች እንዲሰፋፉ የሙዚቃ መድረኮች የሚዘጋጅበት፣ ሰፊ አረንጓዴ ቦታ፣ ቤተ መፃህፍት፣ የቲያትር አዳራሽና ሌሎችንም ያሟላ ማዕከል እንዲኖር በመስራት ትገኛለች።