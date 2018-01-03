የፖለቲካ እስረኞች እንደሚፈቱ እየተነገረ ነው
ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በእስር ላይ የሚገኙ ፖለቲከኞችና ሌሎች ግለሰቦች ክሳቸው ተቋርጦ ወይም በምህረት እንዲፈጡ መግለፃቸው እየተነገረ ነው።
የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፅህፈት ቤት የፌስ ቡክና የትዊተር ገፅ ላይ እንደሰፈረው "በአቃቢ ህግ ጉዳያቸው ተይዞ በእስር የሚገኙና የተፈረደባቸው የተለያዩ ፖለቲከኞችም ሆነ ሌሎች ግለሰቦች የተሻለ ሃገራዊ መግባባት ለመፍጠርና የዲሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት በማሰብ ክሳቸው ተቋርጦ ወይም በምህረት እንዲፈቱ ተወስኗል'' ሲል አስፍሯል።
የኢህአዴግ አባል ድርጅት መሪዎች ባለፈው ሳምንት የተጠናቀቀውን የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ስብስባ ውሳኔን በተመለከተ መግለጫ ይሰጣሉ ተብሎ በሚጠበቅበት ጊዜ ነው ይህ ዜና የወጣው።
ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ፅ/ቤት ከወጣው መረጃ በተጨማሪ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ይህንኑ የሚያረጋግጥ ዜና አስፍሯል።
በተጨማሪም የተለያዩ ሰቆቃዎች በእስረኞች ላይ እንደሚፈፀምበት ሲነገር የቆው "ማዕከላዊ በመባል የሚታወቀው የምርመራ ማዕከል እንዲዘጋ ተደርጎ ሙዝየም እንዲሆን ተወስኗል'' ሲል ፋና ፅፏል።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተቋቋመ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀና የሰብዓዊ መብት አያያዝ መስፈርቶችን ያሟላ የምርመራ ተቋም መመስረቱንም ዘገባው ገልጿል።