ለሙጋቤ ሚስት በተሰጠው የዶክትሬት ዲግሪ ላይ ምርመራ ተጀመረ
የዚምባብዌ ፀረ-ሙስና ባለስልጣናት ለቀድሞዋ ቀዳማዊ እመቤት ግሬስ ሙጋቤ በተሰጠው አወዛጋቢ የዶክትሬት ዲግሪ ዙሪያ ምርመራ መጀመሩን ኤኤፍፒ ዜና ወኪል ዘገበ።
የዚምባብዌ ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ቃል-አቀባይ ፊሊስ ቺኩንዱራ ምርመራው እየተካሄደ መሆኑን አረጋግጠዋል።
"ስለተባለው ጉዳይ ዘገባ እንደቀረበና ምርመራም እየተካሄደ መሆኑን እንረጋግጣለን" ብለዋል።
የቀድሞው የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ ባለቤት ግሬስ፤ ለወራት ያህል ብቻ ትምህርታቸውን ከተከታተሉ በኋላ ነው የዶክትሬት ዲግሪውን ያገኙት እየተባለ ነው።
በወቅቱ መንግሥታዊው 'ዘ ሄራልድ' ጋዜጣ እንደዘገበው ቀዳማዊት እመቤቷ ''እየተለወጠ ያለው ማህበራዊ መዋቅርና የቤተሰብ ሚና' በሚል ርዕስ የዶክትሬት ፅሁፋቸውን ማቅረባቸውን ዘግቦ ነበር።
ጋዜጣው ጨምሮም የቀድሞው ፕሬዝዳንት ባለቤት ጥናታቸውን በዚምባብዌ የልጆች ማሳደጊያ ተቋማት ላይ እንዳደረጉ አስፍሯል።
ሮበርት ሙጋቤ በወቅቱ የዚምባብዌ ዩኒቨርሲቲ የበላይ ጠባቂ ስለነበሩ ባለቤታቸው ግሬስ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ሲያገኙ የምረቃው ታዳሚ ነበሩ።
የመንግሥት ባለስልጣናት አወዛጋቢ የነበረውን የዶክትሬት ዲግሪን በተመለከተ የቀረበውን ክስ ከማጣጣል አልፈው የቀድሞዋን ቀዳማዊ እመቤት ሲያሞግሱ ነበር።
ግሬስ ባለቤታቸውን በመተካት የሃገሪቱ ቀጣይ ፕሬዝዳንት የመሆን ፍላጎት የነበራቸው ሲሆን፤ በገዢው ፓርቲ ውስጥ ይህንን ከሚቃወሙ ወገኖች ተቃውሞ ገጥሟቸው በፓርቲው ውስጥ ክፍፍልን አስከትሎ ነበር።
ከዚያም ጦር ሠራዊቱ ጣልቃ በመግባት ለ37 ዓመታት በሥልጣን ላይ የቆዩትን ሙጋቤን አንስቶ የቀድሞ ምክትላቸውን ኤመርሰን ምናንጋግዋን ፕሬዝዳንት እድርጎ ሾሟል።