ስኬት ከሃገር ማዶ
ሰሎሞን ጸጋይ በ1985 በሰንዓፈ ከተማ (ኤርትራ) ሲወለድ 7 ልጆች ላፈራው ቤተሰብ የበኩር ልጅ ነበር። የልብስ ስፌት ሙያ ደግሞ ከአባቱ ቢወርስም ይህ የእጅ ሙያው ግን በኤርትራ ቆይቶ የእለት ጉርሱን እንዲያሸነፍ እንዲሁም የወደፊት ሕልሙን እንዲያሳካ አልረዳውም።
ስለዚህ ማቄን ጨርቄን ሳይል እግሩ ወደመራው ተሰደደ። ሰሎሞን በ2013 መጨረሻ ላይ ነበር ከኤርትራ ወደ ሱዳን የተሰደደው። ከኤርትራ ተነስቶ ሱዳን ሲደርስ በርካታ ጓደኞቹ የሜዲትራንያን ባህርን ለማቋረጥና አውሮፓ ለመድረስ ሕልም ሰንቀዋል። ያ እንኳ ባይሆንላቸው እስራኤል ሕልማቸው ነበረች።
''ሌሎች ሜደትራንያን በማቋረጥ እስራኤል ወይም አውሮፓን ሲመኙ እኔ ግን ሱዳንን መረጥኩ።" ይላል ሰለሞን።
ወደ አውሮፓ መሄድ ያልመረጠበት ምክንያት "ከሰው የሆነ ነገር መጠበቅ ስለማልፈልግ የትም ይሁን ለመኖር መታገል እንዳለብኝ ስለማምን ነው" የሚለው ሰለሞን "በባህር መጓዝም ትክክል እንዳልሆነ ስላመንኩም ጭምር ነው" ባይ ነው።
በወቅቱ በሞትና በሕይወት ጫፍ ላይ ሆነህ በጀልባ መጓዝ ሕይወትን ያስከፍል ነበር የሚለው ሰለሞን በሜዴትራንያን ባህር ለማቋረጥ ከወሰኑ እና ጀልባ ከተሳፈሩ ወጣቶች መካከል 103 አካባቢ ባህሩ ላይ ሰምጠው እንደቀሩ ያስታውሳል።
ሰሎሞን በሸገራብ ሁለት ወር ቆይቶ ካርቱም ገባ። "ሸጋርብ ላይ ቢጫውን ወረቀት ማግኘት ስለነበረብኝ ብቻ ነው የጠበቅኩት" ይላል።
"ታናሽ እህቴ አውስትራሊያ አለች። ገንዘብ ላኪሊኝ ብላት ትልክልኝ ነበር" የሚለው ሰለሞን በራስህ አቅም መኖር የሚል ጽኑ እምነት እንጂ ገንዘብ ማጣቱ ከሰሃራ በረሃ ጉዞ እንዳላደናቀፈው ይናገራል።
2014 መጋቢት ወር ላይ ካርቱም እንደገባ ወደ ደቡብ ሱዳን ለመሄድ ሃሳብ ቢኖሮውም በጊዜው በነበረው ጦርነት ምክንያት ቀረ። ካርቱም ላይ ጁባ ቢሆን የሚያገኘውን ያክል እንደማያገኝ ቢያውቅም እዛ ከመቆየት የተሻለ ሌላ አማራጭ አልነበረውም።
አብሮ መስራት
ለአንድ ወር ያክል ተቀጥሮ ከሰራ በኋላ ስራ ላይ ከተዋወቃቸው ወጣቶች የአብረን እንስራ ጥያቄ ቀረበለት። ነገር ግን አብሮ ለመስራት 2 ሺህ ዶላር እንዲያዋጣ ጠየቁት።
"ከ200 ዶላር በላይ ገንዘብ ስላልነበረኝ አንድ ሺህ በማድረግ ቀሪውን ሰርቼ እንድከፍላቸው ሃሳብ አቀረብኩ። መተማመን ስለነበረን ተቀበሉኝ።"
ሰሎሞን ከጓደኞቹ ጋር ስራ በጀመረበት በመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት ብዙ ድካም እንደነበረው ያስታውሳል። "ለስራው አዲስ ስለነበርን ደንበኛ አልነበረንም። ደንበኛ ለማፍራት የነበረው ድካም ቀላል አልነበረም። ሆኖም ግን ሁሉንም ማለፍ ችለናል"።
ለ8 ወራት አብሯቸው ከሰራ በኋላ 2015 ላይ የራሱን ሱቅ ከፈተ። ከጓደኞቹ ጋር በሚሰራበት ወቅት ያፈራቸው ደንበኞች ስለነበሩ ቶሎ ማደግ እንደቻለ ያስታውሳል።
በ2015 "ሳቤላ የባህላዊና ዘመናዊ የልብስ ስፌት" የሚል ድርጅት ሲከፍት በ2016 ደግሞ በሱዳን ባህላዊ ልብሶች በብዛትና በብቃት የሚሰፋበት ሁለተኛ ሱቅ ከፈተ።
ባህላዊና ዘመናዊ ልብሶችን የሚከራይበት አንድ ባንግላዲሻዊ የሚመራው ድርጅትም አለው። ለ20 ስደተኞችም የስራ እድል ፈጥሯል።
ፈተናዎች
"ሌላኛው ችግር የአረቢኛ ቋንቋ አለማወቄ ነው" ይላል ሰለሞን ወደ ኋላ ተመልሶ ያለፈውን መንገድ ሲያስታውስ።
ስለሆነም ከሃበሾች ደንበኞቹ ከሚያደርገው ስምምነት ውጪ ከሱዳናውያን ለነበረው ግንኙነት ተቸግሮ ነበር። "ኋላ ላይ ግን በተወሰነ መልኩ እየለመድኩት መጣሁ" ይላል።
ሰሎሞን በዚህ ጊዜ ከካናዳ፣ አውሮፓና አውስትራሊያ የተለያዩ ትእዛዞች ይመጣለት ጀመር። ባለፈው የመስከረም ወር ብቻ30 ወደ ካናዳ፣ 25 ደግሞ ወደ አውሮፓ፣ 26 የሚሆኑ የሃበሻ ልብሶች ወደ አውስትራሊያ ልኳል።
በአሁኑ ሰአት ሁለት ወንድሞቹ ስራውን እያገዙት ይገኛሉ።