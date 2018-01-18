ኔዘርላንድስ የኤርትራውን አምባሳደር ተቀባይነት የሌለው ሰው ስትል አወጀች
ኔዘርላንድስ የኤርትራውን አምባሳደር ተከስተ ገብረመድህን ዘሙይን በሀገሯ ተቀባይነት የሌለው ሰው በማለት ኔዘርላንድን ለቀው እንዲወጡ አዘዘች።
በኔዘርላንድስ የውጪ ጉዳይ ሚንስትር በተጻፈ ደብዳቤ አምባሳደሩ ለምን ከሀገር እንዲወጡ እንደተወሰን በዝርዝር ተቀምጧል።
የውጪ ጉዳይ ሚንስትሩ በጻፉት ደብዳቤ ከዚህ ውሳኔ የደረሱት ደች አርጎስ የተባለው ሬዲዮ እንደዘገበው፤ የኤርትራ ስደተኞች የቆንሱላ አገልግሎቶችን ለማግኘት በኤርትራ ኤምባሲ የዲያስፖራ ግብር እንዲከፍሉ ይጠየቃሉ ብለዋለ።
የውጪ ጉዳይ ሚንስትሩ፤ በኤርትራ የዲያስፖራ ማህብረሰብ ላይ ተደጋጋሚ የሆነ የማስገደድ እና ማስፈራራት ምልክቶች ታይተዋል ብለዋል።
ምንም እንኳ የኤርትራ ኤምባሲ ምንም አይነት ህገወጥ የሆነ ስራን ባይሰራም እንዲህ አይነት ተግባርን መታገስ ስለማንችል ጠንከር ያለ መልዕክት ማስተላለፍ ስለምንፈልግ ነው ከዚህ ውሳኔ የደረስነው ሲል የደች ካቢኔት አስታውቋል።