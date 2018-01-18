ሰሜን ኮሪያና ደቡብ ኮሪያ ንግራቸውን አሁን ከብዥታ በጠራ መልኩ ማካሄድ ይችላሉ
ደቡብ ኮሪያ ከሰሜን ኮሪያ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር የጀመረችውን ንግግር ከብዥታ በጠራ መልኩ መቀጠል እንደምትችል ገለፀች። ይህ የመጣው ፒዮንግያንግ ለኒውክለር ፕሮግራሟን ጊዜ መግዣነት ትጠቀምበት ይሆናል ከሚለው የአለምአቀፉ ማህበረሰብ ስጋት በኋላ ነው።
ያገኘናቸውን እድሎች ተጠቅመን "በርካታ ነገር ማድረግ አለብን" ሲሉ የደቡብ ኮሪያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካንግ ኪዩንግ ዋህ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ሁለቱ ሀገራት በሚቀጥለው ወር በደቡብ ኮሪያ በሚካሄደው የክረምት ኦሎምፒክ ላይ "በአንድ ባንዲራ ስር" ለመወከል መስማማታቸው ይታወቃል።
የሁለቱ አገራት ንግግር የጀመረው አሜሪካ እና አጋሮቿ በሰሜን ኮሪያ ላይ ግፊታቸውን ለመጨመር ቃል በገቡበት ወቅት ነበር።
ዕረቡ ዕለት የአሜሪካ የውጪ ጉዳይ ሚንስትር ሬክስ ቲለርሰን እንዳሉት ማዕቀቡ "ተጨባጭ ጉዳት ማድረስ ጀምሯል"፤ ማዕቀቡ ሰሜን ኮሪያን በኒውክለር ፕሮግራሞቿና ባሌስቲክ ቦንቦቿ በጠረጴዛ ዙሪያ ለመነጋገር እንደሚያስገድዳት በመተማመን ነበር የተናገሩት።
ባለፈው አመት ፕሬዝዳንት ትራምፕ አሜሪካ ሰሜን ኮሪያ ታጠፋታለች ሲሉ የራሳቸውንና የአጋሮቻቸውን አቋም ለመግለፅ ተገደው ነበር።
ዕረቡ እለት የጃፓኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታሮ ኮኖ ፒዮንግያንግ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ባሳየችው "የተለሳለሰ ባህሪ" መታለል የለብንም ሲሉ ተናግረዋል።
"ሰሜን ኮሪያ ላይ የምናሳድረውን ጫና የምንቀንስበት ወይም የምናቆለጳጵስበት ጊዜ ላይ አይደለንም" ብለዋል ኮኖ ለሮይተርስ።
"ሰሜን ኮሪያ ንግግር መጀመሯ የሚያሳየን ነገር ቢኖር ማዕቀቡ እየሰራ መሆኑን ነው።"
ካንግ ለቢቢሲ እንደተናገሩት "ለአስርት አመታት ሄድ መጣ እያለ ቢሆንም ከሰሜን ኮሪያ ጋር ስንነጋገር ነበር። ስለዚህ ከኛ በላይ የሚያውቃት ማንም የለም። "
"በቅርብ ጊዜያት ውስጥ እንዲህ አይነት እድል አልነበረንም ይህ ደግሞ ምቹ እድል ነው፤
"እዚህ ለምን እንደተገኙ ማንኛውም አይነት መላምት ሊኖር ይችላል፤ በርግጠኝነት ከሰሜን ኮሪያ ወገን ይህንን ውሳኔ ያሳለፉ ሰዎች ያሰሉት ነገር ይኖራል፤
" ነገር ግን በስተመጨረሻ ከዚህ የተሻለውን ማግኘት አለብን።"
ካንግ አክለውም ደቡብ ኮሪያና አጋሮቿ በረዥም ጊዜ የኮሪያ ፔኒንሱላን ከኒውክሌር ነፃ ማድረግ በተመለከተ "ሁላችንም እንናበባለን" ብለዋል።
የውጭ ጉዳይ ሚንስትሩ እንዳሉት ሶል ማዕቀቡ ጫናው እየበረታ በመምጣቱ ለሰሜን ኮሪያ በርካታ ሰብዓዊ እርዳታ ለመላክ ትፈልጋለች።
ሰሜን እና ደቡብ ኮሪያ ያቀዱትን ከተገበሩት በመቶዎች የሚቆጠር የሰሜን ኮሪያ ልዑካን ቡድን የሚሳተፍ ይሆናል። ይህም 230 ቺር ሊደሮች፣ 140 የኦርኬስትራ አባላት፣ እና30 የቴክዋንዶ ስፖርተኞች በክረምት ኦሎምፒኩ ላይ ሊሳተፉ ይችላሉ።
ይህም ከሁለት አመት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የጋራ ድንበራቸውን ክፍት ያደርጋሉ ማለት ነው።
ሁለቱ ሀገራት በተጨማሪ በሴቶች የበረዶ የገና ጨዋታ (አይስ ሆኪ) ላይ በጋራ ለመወከል ተስማምተዋል። ይህም ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለቱ ሀገራት በተመሳሳይ ስፖርተኞች እንዲወከሉ ያደርጋል ማለት ነው።
የሁለቱ ሃገራት ግንኙነት ባለፉት ሁለት ዓመታት ሻክሮ ቆይቷል።
የሁለቱ ሃገራት ግንኙነት የተቋረጠው ፒዮንግያንግ ሮኬት በማስወንጨፏ እና የኒውክለር ሙከራ በማድረጓ ነበር።