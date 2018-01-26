ሆስፒታል ውስጥ በተነሳ እሳት ከ30 በላይ ሰዎች ሞቱ
ደቡብ ኮሪያ ውስጥ በአንድ ሆስፒታል ላይ በደረሰ የእሳት አደጋ ቢያንስ 35 ሰዎች መሞታቸውንና በርካቶች መቁሰላቸውን ዮንሃፕ የተሰኘው የዜና ወኪል ዘገበ።
እሳቱ የተነሳው ሚርያንግ ከተማ ውስጥ በሚገኘው ሴጆንግ የልብ ልዩ ሆስፒታል ውስጥ ባለ ድንገተኛ ክፍል ውስጥ እንደሆነ ተገምቷል።
በወቅቱ በሆስፒታሉና ተያይዙ በተገነባው የህሙማን መንከባከቢያ ህንፃ ውስጥ 200 የሚደርሱ ህሙማን የነበሩ ሲሆን ብዙዎቹ ጉዳት ሳይደርስባቸው እንዲወጡ ተደርጓል።
ይህ የእሳት አደጋ በአስር ዓመታት ውስጥ እጅግ የከፋው እንደሆነ እየተነገረ ነው። የተጎጂዎቹ ቁጥርም ሊጨምር እንደሚችል ተገምቷል።
የእሳት አደጋ ሰራተኞች ለዮንሃፕ ዜና ወኪል እንደተናገሩት የአደጋው ሰለባዎች በእሳቱ ጭስ ታፍነው ለሞት እንደተዳረጉ ገልፀዋል።
በአደጋው ጉዳት ከደረሰባቸው ሰዎች መካከል በርካቶቹ በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙም ተነግሯል።
የእሳት አዳጋ መከላከያ መስሪያ ቤት ሃላፊ የሆኑት ቾይ ማን-ዉ እንደተናገሩት የእሳቱ መንስኤ ምን እንደሆነ እስካሁን አልታወቀም።
"በአደጋው የተጎዱት በሁለቱም ህንፃዎች የነበሩ ሰዎች ናቸው። አንዳንዶቹ ህይወታቸው ያለፈው ወደ ሌላ ሆስፒታል እየተወሰዱ ባለበት ጊዜ ነው'' ሲሉም ለኤኤፍፒ ተናግረዋል።
የደቡብ ኮሪያው ፕሬዝዳንት ሙን ጃኢ-ኢን የእሳት አደጋውን ተከትሎ በጉዳዩ ላይ ለመነጋገር አስቸኳይ ስብሰባ ጠርተዋል።
የእሳቱ አደጋ የተከሰተባት የሚርያንግ ከተማ ከዋና ከተማዋ ከሴዑል ደቡብ ምሥራቅ በ270 ኪሎ ሜትሮች ርቃ ትገኛለች።
ይህ የእሳት አደጋ የተከሰተው ጄቺዮን በምትባለው የደቡብ ኮሪያ ከተማ ውስጥ በሚገኝ ጅምናዚየም ውስጥ በተነሳ እሳት 29 ሰዎች ከሞቱ ከአንድ ወር በኋላ ነው።