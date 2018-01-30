የኬንያ መንግሥት የቴሌቪዥን ጣቢያዎችን ዘጋ
የኬንያ ባለሥልጣናት በባለፈው ምርጫ ላይ ሳይወዳደሩ የቀሩት ዋነኛው የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ራይላ ኦዲንጋ ሊያካሂዱት ያቀዱትን የቃለ-መሃላ ሥነ-ሥርዓት በቀጥታ እንዳያስተላልፉ ለማድረግ የቴሌቪዥን ጣቢያዎችን ዘጋ ።
የቃለ-መሃላው ሥነ-ሥርዓት ይካሄዳል በተባለበትና በማዕከላዊ ናይሮቢ ከተማ ውስጥ በሚገኘው የሰብሰቢያ መስክ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ የተቃዋሚው ፓርቲ ደጋፊዎች ተሰብስበዋል።
ከተገቢው አሰራር ውጪ የሆኑ ተግባራት ታይተውበታል በሚል ባለፈው ዓመት ነሐሴ ወር ላይ የተደረገው ምርጫ በሀገሪቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውድቅ መደረጉ ይታወሳል።
የተቃዋሚው ፓርቲ መሪ ራይላ ኦዲንጋ በጥቅምት ወር በተደረገውና ኡሁሩ ኬንያታ አሸናፊ በሆኑበት ምርጫ ላይ ሳይሳተፉ ቀርተዋል።
የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት መገናኛ ብዙሃን የዛሬውን የቃለ-መሃላ ሥነ-ሥርዓት ሽፋን እንዳይሰጡ ያስጠነቀቁ ሲሆን ጠቅላይ አቃቤ ህጉ ደግሞ ይህንን ማስጠንቀቂያ ተላልፎ የተገኘ ሀገር የመክዳት ወንጀልን በመርዳት ክስ እንደሚመሰርቱ አስጠንቅቀዋል።
ኤንቲቪ እና ሲቲዝን ቲቪ የተባሉት ሁለት በግል የሚተዳደሩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ጠዋት 3 ሰዓት ከ10 ደቂቃ አካባቢ ስርጭታቸው መቋረጡን የቢቢሲ የመገናኛ ብዙሃን ክትትል ክፍል አሳውቋል።
የሲቲዝን ቴሌቪዥን ለቢቢሲ እንደገለፀው የመንግሥት ባለስልጣናት ሥነ-ሥርዓቱን ለመዘገብ ያላቸውን ዕቅድ ለማደናቀፍ ስርጭታቸው እንዲቋረጥ ማድረጋቸውን ገልጿል።
የመገናኛ ብዙሃንን ስርጭት መዝጋት ኬንያ ውስጥ የተለመደ ነገር አይደለም።
መገናና ብዙሃን ቀደም ሲል ማስፈራራቶችና ቢሮዎቻቸውን ወሮ የመበርበር አጋጣሚዎች ቢኖሩም ነገር ግን ሆን ተብሎ ስርጭታቸው እንዲቋረጥ ተደርጎ እንደማያውቅ አን አስታውሳለች።
የተቃዋሚዉ መሪ የራይላ ኦዲንጋ ቃለ-መሃላ ይደረጋል በተባለበት በዛሬው ዕለት የተወሰኑ ትምህርት ቤቶች የተዘጉ ሲሆን ምን እንደሚከሰት ነዋሪው ባለመተወቁ ከተማዋ ውስጥ ውጥረት ይስተዋላል።
ጠዋት ላይ የተቃዋሚው ደጋፊዎች ቃለ-መሃላው ወደሚካሄድበት ስፍራ እንዳይሄዱ ፖሊስ አካባቢውን ዘግቶ የነበረ ቢሆንም ረፋድ ላይ ክልከላውን አንስቷል።