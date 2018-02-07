በታይዋን የመሬት መንቀጥቀጥ አሁንም ቀጥሏል
አራት ህይወቶችን የቀጠፈው እንዲሁም ለ220ዎች ጉዳት ምክንያት የሆነው ከፍተኛ የታይዋን መሬት መንቀጥቀጥ አሁንም እንደቀጠለ ነው።
ይህ 6.4 ሬክተር ስኬል ያለው የመሬት መንቀጥቀጥ ወደ እኩለ ሌሊት ሲሆን የደረሰው በከፍተኛ ሁኔታም በምስራቅ የምትገኘውን የባህር ዳርቻ ደሴቷን የሁሊየን ከተማ ተፅእኖ አድርሶባታል።
የሁሊየን ከተማ ነዋሪዎች ከፈራረሱ ቤቶቻቸው እንዲርቁ የተነገራቸው ሲሆን ይህንንም ተከትሎ 800 የሚሆኑ ነዋሪዎች በአካባቢው በሚገኙ ህንፃዎች ተጠልለዋል።
ሁሊየን ከአስር ሺ በላይ ነዋሪዎች ያሉባት ሲሆን በቱሪስት እምብርትነቷም ትታወቃለች።
ከከተማዋ የወጡ ምስሎች እንደሚያሳዩት በአውራ ጎዳናዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰ ሲሆን፣ ህንፃዎች ፈራርሰዋል ከነዚህም ውስጥ ሆስፒታል እንደሚገኝበትም የሀገሪቱ ሚዲያ ዘግቧል።
"የመሬት መንቀጥቀጡ ሲፈጠር ሬስቶራችን ክፍት ነበር። " በማለት በሆስፒታሉ አካባቢ የሬስቶራንት ባለቤት የሆነው ሊን ቺንግ ዌን ለሮይተርስ ተናግሯል።
"መሬት መንቀጥቀጡም ሲጀምር ሚስቴንና ልጆቼንም ይዠ ሰዎችን ለማዳን እየሮጥን ወጣን" ብሏል።
ወታደሮችን ጨምሮ የድንገተኛ አደገኛ ሰራተኞች ሰዎችን ለማዳን ሙሉ ሌሊት ሰርተዋል።
ምንም እንኳን 150 ሰዎችን ማዳን ቢችሉም በተከታታይ የመሬት መንቀጥቀጦቹ ባለመቋረጣቸው የማዳን ስራውን አክብዶታል።
የድንገተኛ አደጋ ሰራተኞች ዛሬ ጥዋትም አምስት በፍርስራሹ ስር የተቀበሩ ሰዎችን ለማዳን በጥረት ላይ እንደነበሩም አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል።
ከ140 በላይ የሚሆኑ ሰዎች የገቡበት እንዳልታወቀ የታይዋን ኒውስ ኤጀንሲ ዘግቧል።
በአልጋ ስር መደበቅ ፈልጌ ነበር
ምንም እንኳን ለሁሊየን ነዋሪዎች መሬት መንቀጥቀጥ አዲስ ነገር ባይሆንም 6.4 ሬክተር ስኬል ግን በቅርብ ዓመታት ከደረሱት ውስጥ አስደንጋጭና ከፍተኛ ነውም ተብሏል።
አንዳንድ የአይን እማኞች እንደተናገሩትም መሬት መንቀጥቀጡ ሲፈጠር ነዋሪዎች እየጮሁና እያለቀሱ ወጥተዋል ብለዋል።
"በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አልጋ ስር መደበቅ የፈለግኩት" በማለት የ32ዓመቱ ቺየህ የተናገረች ሲሆን "ሙሉ ቤተሰቦቼና ጎረቤቶቼ መንገድ ላይ እየሮጡ ወጥተዋል። "ብላለች
በጣም ፈርታ እንደነበር የተናገረችው ቺየህ ቤቷ አካባቢ የሚገኘው ሆቴል እንዲህ ፈራርሶም ስታይ ማመን እንዳቃታትም ተናግራለች።
ከአርባ ሺ በላይ የሚሆኑ ቤቶች ውሃ የሌላቸው ሲሆን መንገዶችና ድልድዮችም ተዘግተዋል።
በከተማዋ ውስጥ ያሉ መስሪያ ቤቶችም ሆኑ ትምህርት ቤቶች ዛሬ ተዘግተው ይውላሉ።
ፕሬዚዳንት ሳይንግ ዌን ሮብ ጥዋት ጉዳቱ የደረሰባቸውንም ሰዎች በሆስፒታሎችና በመጠለያ ጣቢያዎች ጎብኝታለች።
በፌስቡክ ላይም ባሰፈረችው ፅሁፍም መንግስት በቻለው እርዳታን እንደሚለግስና የሰዎችም ህይወት በቅርቡ ወደነበረበት እንደሚመለስ ተስፋ አድርጋለች።
በዚህ ወር ብቻ 100 የመሬት መንቀጥቀጦች በታይዋን ደርሰዋል።