"የመፍትሔ አካል ለመሆን በማሰብ በፍቃዴ ሥልጣኔን ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርቤያለሁ" ኃይለማርያም ደሳለኝ
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"የመፍትሔ አካል ለመሆን በማሰብ በፍቃዴ ሥልጣኔን ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርቤያለሁ" ኃይለማርያም ደሳለኝ

  • 15 ፌብሩወሪ 2018