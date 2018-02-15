ማስፈንጠሪያዎችን በቀላሉ ለማግኘት
ወደ ዋናው ይዘት ይለፉ
ድጋፍ በቀላሉ ለማግኘት
BBC iD
ቢቢሲን ለመቃኘት
News
News
Sport
Weather
Radio
Arts
ዝርዝር
Search
Search the BBC
Search the BBC
News አማርኛ
BBC News አማርኛ ለመቃኘት
ክፍሎች
ዜና
ኢትዮጵያ
ቪዲዮ
በጣም የተወደዱ
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።
"የመፍትሔ አካል ለመሆን በማሰብ በፍቃዴ ሥልጣኔን ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርቤያለሁ" ኃይለማርያም ደሳለኝ
15 ፌብሩወሪ 2018
ይህንን ለሰው አጋራ Facebook
ይህንን ለሰው አጋራ Twitter
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ ኢሜይል
ያጋሩ
ይህንን ለሰው አጋራ
Facebook
ይህንን ለሰው አጋራ Facebook
Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
WhatsApp
ይህንን ለሰው አጋራ WhatsApp
Twitter
ይህንን ለሰው አጋራ Twitter
ኢሜይል
ይህንን ለሰው አጋራ ኢሜይል
ይህንን ማስፈንጠሪያ ይውሰዱ
http://www.bbc.com/amharic/43075647
ስለ ማጋራት ተጨማሪ ያጋሩ
ማጋሪያ ምረጥ
ይህንን ዜና ያጋሩ
ስለማጋራት
Facebook
Messenger
Messenger
WhatsApp
Twitter
ኢሜይል
ዋና ዋና ዜናዎች
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
"የመፍትሔ አካል ለመሆን በማሰብ በፍቃዴ ሥልጣኔን ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርቤያለሁ" ኃይለማርያም ደሳለኝ
"የመፍትሔ አካል ለመሆን በማሰብ በፍቃዴ ሥልጣኔን ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርቤያለሁ" ኃይለማርያም ደሳለኝ
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ሳይንቲስቷ ዶከተር ሰገነት ቀለሙ
ሳይንቲስቷ ዶከተር ሰገነት ቀለሙ
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
አልሞት ባይ ተጋዳዩ ጃኮብ ዙማ
አልሞት ባይ ተጋዳዩ ጃኮብ ዙማ
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ከ23 አመት በፊት ቢቢሲ በኦሮምኛ እንዲጀምር የተፃፈው ደብዳቤ
ከ23 አመት በፊት ቢቢሲ በኦሮምኛ እንዲጀምር የተፃፈው ደብዳቤ
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ዝነኞችን የሚያሳምረው ጋናዊ ፀጉር አስተካካይ
ዝነኞችን የሚያሳምረው ጋናዊ ፀጉር አስተካካይ
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ደራሲና ኃያሲ አለማየሁ ገላጋይ
ደራሲና ኃያሲ አለማየሁ ገላጋይ
BBC News አማርኛ ለመቃኘት
ክፍሎች
ዜና
ኢትዮጵያ
ቪዲዮ
በጣም የተወደዱ