"የኢትዮጵያ ጉዳይ የሚያስጨንቃቸው የነሱን ጥቅም የሚነካ መስሎ ሲታያቸው ብቻ ነው" አቶ ታፈሰ ኦሊቃ
በኢትዮጵያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌን ተከትሎም ከአሜሪካ ኤምባሲ ተቃዉሞ በተጨማሪ የአውሮፓ ሕብረት፣ ጀርመን፣ እንግሊዝ እና ኔዘርላንድ በበኩላቸው የኢትዮጵያ መንግስት የሐገሪቱ ጉዳይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ንግግር እና ድርድር እንዲያደርግ አሳስበዋል።
የአሜሪካ ኤምባሲና ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ስላወጡት መግለጫ የኢትዮጵያ አቋም ምንድን ነው ለሚለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃልአቀባይ አቶ መለስ አለም ሲመልሱ "የኢትዮጵያ መንግሥት አቋም የህብረተሰቡን ቅሬታ ከግምት ውስጥ በማስገባት የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ነው። በህግ ጥላ ስር ቆይተው የተፈረደባቸው፣ ጉዳያቸው በሂደት ላይ የነበሩ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲ አባሎችን እንዲሁም አንዳንድ ግለሰቦችን ለቋል። ሌሎችንም እርምጃዎችን እየወሰደ ባለበት ወቅት የተሰጠ መግለጫ በመሆኑ ጠቃሚም፣ ገንቢም አይደለም" ብለዋል።
መግለጫዎችን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግሥት ከዚህ በኋላ በሚወስዳቸው እርምጃዎች ላይ የሚያመጡት ለውጥ ይኖራል ወይ ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ ሲመልሱ " የለም፤ ምንም ለውጥ አያመጣም" በሚል አጠር አድርገው ነው የመለሱት።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፓለቲካል ሳይንስና የአለም አቀፍ ግንኙነት መምህር የሆኑት ዶክተር ታፈሰ ኦሊቃ በበኩላቸው መግለጫው ከበፊቱ ጋር የሚሄድ አይደለም ከማለት በተጨማሪ በተቻላቸው መጠንም በመንግሥት ላይ ጫና የመፍጠር ፍላጎትም እንዳላቸው መግለጫ ነው።
ይሄ ጫና እንግዲህ በምን መልኩ ይገለፃል ለሚለውም ሲመልሱ "በሚሰጡት የኢኮኖሚና ዲፕሎማሲና ሌሎች ድጋፎች ይገለፃል" ይላሉ።
አንድ ሀገር ብቻዋን ተነጥላ አትቆምም የሚሉት ዶክተር ታፈሰ "ከኛ ጋር ባላቸው የቅርበትና የርቀት ግንኙነት እነዚህን ነገሮች በሙሉ ሊጎዳ ይችላል የሚል ግምት ነው ያለኝ" ብለዋል።
የኢትዮጵያ መንግሥት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ሲያውጁ በችኮላ፣ በደረሰው ውጥረት ተጨናንቀው ሊሆን እንደሚችል ግምታቸውን አስቀምጠው "እንዲህ ያለው የግብረ ኃይል መልስም ደግሞ ትክክለኛ በማይሆንበት ጊዜ ይህንን ነገር ቆም ብሎ መልሶ አይቶ እንዴት ወይ ጊዜውን ማሳጠር እንደሚችሉ ወይም ደግሞ ከናካቴው መሰረዝ እንደሚችሉ ሊያስቡበት ይችላሉ።" በማለት ምሁሩ ይናገራሉ።
በተለይም የአሜሪካ ኤምባሲ አስቸኳይ አዋጁን ከማውገዝ ጋር ተያይዞ የአሜሪካና የኢትዮጵያ ግንኙነት እየተቀየረ ነው ወይስ ይቀየራል ወይ በሚል ቢቢሲ ለጠየቃቸውም ጥያቄ ሲመልሱ "የአሜሪካ መንግሥትም ይሁን የአውሮፓ መንግሥታት የሚያስጨንቃቸው የግላቸው ጉዳዮች እንጂ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው አይደለም። የኢትዮጵያው ጉዳይ የሚያስጨንቃቸው የነሱን ጥቅም የሚነካ መስሎ ሲታያቸው ብቻ ነው።" ብለዋል።
ከሀገሮቹ ጥቅም አንፃር በተለይም ኢትዮጵያ ባላት ጂኦፖለቲካዊ (ጂኦግራግፊያዊና ፖለቲካዊ ሁኔታ) እንዲሁም ከፀረ-ሽብር ዘመቻ ጋር ተያይዞ ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ቁርኝት ጠንካራ በመሆኑ በሀገሪቱ አስከፊ ሁኔታ ቢፈጠር ወይም ጭልጥ ያለ ወታደራዊ ስርዓት ቢገባ ጥቅማቸው ስለሚነካ የከፋ ሁኔታ እንዲፈጠር እንደማይፈልጉና በዚህም ምክንያት የከፋ ሁነታ ሊፈጠር እንማይፈልጉ በዚህ ምክንያት ሊቀበሉት እንደማይችሉት ዶክተር ታፈሰ ይገልፃሉ።