በተቻለ ፍጥነት ፕሬዝዳንት ትራምፕ እና የሰሜን ኮሪያው መሪ ይገናኛሉ
የሰሜን ኮሪያ መሪ ኪም ጆንግ ኡን ለአሜሪካው ፕሬዝዳንት የእንገናኝ ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን ትራምፕም ያለማንገራገር ጥሪውን ተቀብለዋል።
ይህ አስገራሚ ጥሪ የቀረበው ዋሽንግተን በሚገኙ የደቡብ ኮሪያ ከፍተኛ ባለስልጣናት ሲሆን ከሰሜን ኮሪያ እንዲያደርሱ የተሰጣቸውን ደብዳቤ ባቀረቡበት ወቅት ነው።
እንደኃላፊዎቹ ከሆነ ኪም የኒውክሌር ፕሮግራሙን እና የሚሳኤል ሙከራውንም ለማቋረጥ ተስማምተዋል። እንዲሁም "የኒውክለር ፕሮግራሙን ለመዝጋትም ቁርጠኛ ነው"
ይህ ከወራት ማስፈራሪያ እና እንቢተኝነት በኋላ የተገኘ ትልቅ እመርታ ነው።
ቢሆንም እንኳ ተንታኞች እንዲህ ዓይነት ውይይት የዓመታት የዲፕሎማሲ ውጤት ስለሆነ እንዲህ በፍጥነት እንገናኝ መባሉን እና የሚያመጣው ውጤት ላይ ጥርጣሬ አላቸው።
ፕሬዝዳንት ትራምፕ በበኩላቸው አሁን የደረስንበትን "ትልቅ ስኬት "በማለት ያሞካሹ ሲሆን ማዕቀቦቹ ግን ተጨባጭ የሆነ ስምምነት ላይ እንሲኪደረስ ድረስ ባሉበት ይቀጥላሉ ብለዋል።
ሰሜን ኮሪያ እስካሁን ድረስ በሳምንቱ ውስጥ ስለተፈጠሩት ነገሮች ይፋዊ መግለጫ አልሰጠችም።
የደቡብ ኮሪያ ብሔራዊ የደህንነት አማካሪ የሆኑት ቹንግ ኢዩ-ዮንግ ከስብሰባው በኋላ ከዋይት ሐውስ ውጭ ባደረጉት ንግግር "ለፕሬዝዳንት ትራምፕ፣ ከሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ጋር በነበረን ውይይት የኒውክሌር ፕሮግራሙን ሙሉ በሙሉ ለመዝጋት ፈቃደኛ መሆናቸውን ነግሬያቸዋለሁ" ብለዋል።
በተጨማሪም "ፕሬዝዳንት ትራምፕ ውይይታችንን አድንቀው ኪም ጆንግ ኡንን በግንቦት ወር ለማግኘት እንደሚፈልጉ እና በቋሚነት የኒውክሌር ፕሮግራሙ እንዲዘጋ እንደሚፈልጉ ተናግረዋል" ብለዋል።