የናይጄሪያ ፖለቲከኞች የኪስ ገንዘብ ጉድ አስብሏል
አንድ ናይጄሪያው ፖለቲከኛ የናይጄሪያ የምክር ቤት አባላት የፈልጉት ነገር ይሸምቱ ዘንድ በየወሩ 37 ሺህ ዶላር (13.5 ሚሊዮን ናይራ) እንደሚከፈላቸው አጋለጡ።
ሼሁ ሳኒ የገዢው 'ኦል ፕሮግረሲቭ ኮንግረስ' (ኤፒሲ) አባል ሲሆኑ የምክር ቤቱ አባላት ገንዘቡን እንፈቀዳቸው እንደሚጠቀሙበት ለቢቢሲ ተናግረዋል።
"መሰል ክፍያዎች ሙሉ በሙሉ ሊቀሩ ይገባል። ምክንያቱም ሰዎች ወደ ፖለቲካ የሚገቡት ሕዝቡን ለማገልገል ሳይሆን ገንዘቡን ፈልገው እንጂ" ይላሉ።
"ይህን ጉዳይ ማጋለጥ ያስፈለገኝ ለሌላ ነገር ሳይሆን ለውስጤ ሰላም ነው" ሲል ለቢቢሲ ተናግረዋል። "የሃገሪቱ ብሔራዊ ጉባዔው በጣም ግልፀኝነት የሚጎድለው መሥሪያ ቤት ነው። ለዚህም ነው ብሔራዊ ጉባዔው የሚጠበቅበትን ተግባር እየፈፀመ እንዳልሆነ ማጋለጥ ያስፈለገኝ።"
ለተለያዩ ወጪዎች ተብሎ ለምክር ቤቱ አባላት በየወሩ የሚከፈላቸው 37 ሺህ ዶላር ከመደበኛ የ2 ሺህ ዶላር ደመወዛቸው በተጨማሪ ነው። ልቆም ምክር ቤቱ ዓመታዊ 5.5 ሚሊዮን ዶላር በጀት አለው።
ምክር ቤቱ የአቶ ሳኒ ንግግር እውነት ያዘለ ቢሆንም አዲስ ነገር የለውም ብሏል። ቢሆንም በናይጄሪያ የሚንቀሳቀሱ ሲቪል ማሕበራት የአቶ ሳኒ ድርጊት የሚበረታታ ነው ሲሉ ተደምጠዋል።
የናይጄሪያ ምክር ቤት የአባላቱን ደሞዝ መጠን ለህዝቡ ግልፅ እንዳይሆን እጅጉን ጥንቃቄ ያደርጋል ሲሉ በርካቶች ወቀሳ ይሰነዝራሉ።
የአንድ ናይጄሪያዊ ዝቅተኛ ወርሃዊ ገቢ 50 ዶላር እንደሆነ ይታወቃል።