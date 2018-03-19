የሳምንቱ ምርጥ 11 ተጫዋቾች
በሳምንቱ መጨረሻ የተካሄዱት የኤፍ ኤ ዋንጫና ፕሪሚዬር ሊግ ፍልሚያዎች በርካታ ድንቅ ተጫዎቾችን አሳይተውናል። ከእነዚህ መሃል ነጥረው ወጥተው የተንታኙ ጋሬዝ ክሩክስን ቀልብ መሳብ መቻል የቻሉት እነማን ይሆኑ?
ግብ ጠባቂ
ሚኬል ቮርም (ቶተንሃም)
ምንም እንኳ የስዋንሲው ማርቲን ኦልሰን ከ18 ሜትር ርቀት ደህና አድርጎ እስከለጋት ኳስ ድረስ ብዙ ያልተፈተነው ቪርም ያችን ኳስ ያዳነበት መንገድ እጅግ ድንቅ ነበር። አልፎም ከአብርሃም የተቃጡ ሁለት ጎል ሊሆኑ የሚችሉ ኳሶችን አድኗል።
የቶተንሃም ተቀያሪ ግብ ጠባቂ የተሰጠውን ዕድል በአግባቡ በመጠቀም ዋና ግብ ጠባቂ ሆኖ መሰለፍ እንደሚችል አስመስክሯል።
ተከላካይ መስመር
ሶዋሬዝ፣ አዝፕሊኬታ፣ ቶምኪንስ፣ ሮበርትሰን
የሳምንቱ ምርጥ ተከላካዮች ምድብን የተቀላቀለው የሳውዝሃምፕተኑ ሴድሪክ ሶዋሬዝ ቡድኑ ከዊጋን ጋር ባደረገው ፍልሚያ ተግቶ ከመከላከሉም በላይ የአቻነቷን ግብ ማስቆጠር ችሏል። ሶዋሬዝ ለቡድኑ 88 ግዜ ተሰልፎ ቢጫወትም ዊጋን ላይ ያስቆጠራት የመጀመሪያ ጎሉ ናት።
ፈታኝ ሳምንት እያሳለፈ ያለው ቼልሲ ምስጋና ሴዛር አዝፕሊኬታ ይግባና ከሌይስተር ጋር የነበራቸውን ፍልሚያ በድል በመወጣት ወደ ግማሽ ፍፃሜ ማለፍ ችለዋል።
የክሪስታል ፓላሱ ጄምስ ቶምኪንስ ቡድኑ ውጤት በሚያስፈልገው ወቅት ጎልቶ መውጣት የቻለ ተጫዋች ሆኗል። ከሃደርስ ጋር በነበረው ጨዋታ የመክፈቻ ጎሏን ከማስቆጠሩም በላይ 11 ኳሶችን ከጎል ክልል ማስወገድ ችሏል።
የሊቨርፑሉ አንዲ ሮበርትሰንም በዚህ ሳምንት ድንቅ አቋም ካሳዩ ተከላካዮች መካከል መሰለፍ ችሏል።
አማካይ
ሚሊቮቼቪች፣ ኤሪክሰን፣ ማቲች
ምንም እንኳ የያዝነው የውድድር ዘመን ለክሪስታል ፓላስ ቀላል ባይሆንም ከሃደርስ ጋር በነበረው ጨዋታ ጎል ማስቆጠር የቻለው ሚሊቮቼቪች ግን ጥሩ ጊዜ እያሳለፈ ይገኛል።
አሁንም ኮንቴ ማቲችን ለተቀናቃኝ ቡድን የሸጡበት ምክንያት አይገባኝም። ከብራይተን ጋር በነበረው ፍልሚያ ሰርቢያዊው ተጨዋች የሚያስደንቅ ብቃት ሲያሳየን አምሽቷል። 136 ኳሶችን ያንሸራሸረው ማቲች አንድ በማቀበል አንድ በማስቆጠር አስፈላጊነቱን አስመስክሯል።
የቶተንሃሙ ኤሪክሰንም በሳምንቱ መጨረሻ ምርጥ ብቃት ካሳዩ አማካዮች ውስጥ ነው።
አጥቂዎች
ሳላህ፣ ሉካኩ፣ ቶሱን
ሳላህ የሚነካቸው ኳሶች ሁላ ወደ ጎልነት እየተቀየሩ ነው። በ41 ጨዋታዎች ለሊቨርፑል 41 ጎሎችን ማስቆጠር የቻለው ሳላህ ድንቅ አቋሙ ላይ ይገኛል። ከዋትፎርድ ጋር በነበረው ፍልሚያም ወደ ጎል የሰደዳቸው አራት ኳሶችን ወደ ጎል መቀየር ችሏል።
የኤቨርተኑ ሴንክ ቶሱን ወደ ጉዲሰን ፓርክ ከመጣ ወዲህ ይህ ነው የሚባል ብቃት አሳይቷል ብዬ አላምንም። ቱርካዊው ቶሱን ቅዳሜ ዕለት ያሳየን አቋም ግን ለሚቀጥለው ዓመት ተስፋ እንዳለው የሚያሳይ ነው።
የዩናይትዱ ሉካኩ አሁን አሁን የዲዲዬር ድሮግባን ዓይነት አጨዋወት እያሳየኝ ይገኛል። ሆዜ ሞሪንሆ ተጨዋቹን ከፍፁም ቅጣት ምት ክልል እንዲወጣና ከቡድኑ ጋር ተጣምሮ እንዲጫወት እያደረጉት መሆኑ ምስጋና እንዲገባቸው ያደርጋቸዋል።