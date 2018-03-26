እስር በአዲስ አበባ እና በባህር ዳር
ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን ጨምሮ በቅርቡ ከእስር የተፈቱ ጋዜጠኞች፣ ጦማሪያንና ፖለቲከኞች አዲስ አበባ ውስጥ በፖሊስ ትናንት መያዛቸው ተዘገበ።
በተመሳሳይም በአማራ ክልል ዋና ከተማ ባህር ዳር ውስጥ በርካታ ምሁራንና ፖለቲከኞች ቅዳሜ ዕለት በፖሊስ እንደተያዙ መረጃዎች ያመለክታሉ።
በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ቤት በተዘጋጀ ማህበራዊ ሥነ-ሥርዓት ላይ ታዳሚ ከነበሩትና በፖሊስ ከተያዙት መካከል ከሳምንታት በፊት ከረዥም እስር በኋላ የተፈቱት ተመስገን ደሳለኝን ጨምሮ እስክንደር ነጋ፣ አንዷለም አረጌ እና ዘላላም ወርቃገኘሁ የሚገኙበት ሲሆን፤ ማህሌት ፋንታሁ፣ በፍቃዱ ኃይሉ፣ ወይንሸት ሞላ፣ አዲሱ ጌትነት፣ ይድነቃቸው አዲስ፣ ስንታየሁ ቸኮል እና ተፈራ ተስፋዬ የተባሉ ግለሰቦች ትናንት ምሽት ተይዘዋል።
ፖሊስ የያዛቸውን ሰዎች በአቅራቢያው ወደሚገኝ ጣቢያ ወስዶ ምርመራ ያደረገላቸው ሲሆን፤ መሰብሰብ እንደማይቻልና ማስፈቀድ እንደነበረባቸው ለታሳሪዎቹ እንደተነገራቸው ከታሳሪዎቹ ቤተሰብ አንዱ ተናግሯል።
በዝግጅቱ ስፍራ ተሰቅሎ ነበር የተባለው የኮከብ ምልክት የሌለው ባንዲራ ፖሊሶች በስፍራው እንደደረሱ ያለመግባባቱ መነሻ የነበረ ሲሆን በፖሊስ ጣቢያ ውስጥም እንደመጀመሪያ ክስ ቀርቧል።
የተያዙት ጋዜጠኞች፣ ጦማሪያንና ፖለቲከኞች ቀድሞ በተወሰዱበት ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ቃላቸውን ከሰጡ በኋላ ወደሌላ ፖሊስ ጣቢያ ከመሸ በኋላ መዘዋወራቸውን የተመስገን ደሳለኝ ወንድም ገልጿል።
ታሳሪዎቹ ሳይፈቱ በፖሊስ ጣቢያ ሌሊቱን እንዳሳለፉ ቤተሰቦቻቸውና ጓደኞቻቸው ገልፀዋል።
በተመሳሳይ ቅዳሜ ዕለት በባህር ዳር ከተማ ውስጥ ከአስራ አምስት በላይ ሰዎች ምክንያቱ ባልተገለፀ ሁኔታ ተይዘው እስር ቤት እንደሚገኙ ተገልጿል።
ከታሳሪዎቹ መካከል በርካታ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መምህራን የሚገኙ ሲሆን ቁጥራቸውም ከዚህ እንደሚበልጥ ስማቸው እንዳይገለፅ የጠየቁ አብዛኞቹን ታሳሪዎች የሚያውቁ አንድ ግለሰብ ነግረውናል።
የተያዙት ግለሰቦች ባህር ዳር ውስጥ በሚገኘው 9ኛ ፖሊስ ጣቢያ እንደሚገኙ የተገለፀ ሲሆን ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ትናንት የሥራ ቀን ባለመሆኑ አልተሳካም።