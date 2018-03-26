Homepage
Accessibility links
ወደ ዋናው ይዘት ይለፉ
ድጋፍ በቀላሉ ለማግኘት
BBC iD
News
Sport
Weather
Radio
Arts
ዝርዝር
Search
Search the BBC
Search the BBC
News አማርኛ
BBC News አማርኛ ለመቃኘት
ክፍሎች
ዜና
ኢትዮጵያ
ቪዲዮ
በጣም የተወደዱ
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።
ቆይታ ከፕሮፌሰር ኤፍሬም ይስሐቅ ጋር
26 ማርች 2018
ይህንን ለሰው አጋራ Facebook
ይህንን ለሰው አጋራ Twitter
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ ኢሜይል
ያጋሩ
ይህንን ለሰው አጋራ
Facebook
ይህንን ለሰው አጋራ Facebook
Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
WhatsApp
ይህንን ለሰው አጋራ WhatsApp
Twitter
ይህንን ለሰው አጋራ Twitter
ኢሜይል
ይህንን ለሰው አጋራ ኢሜይል
ይህንን ማስፈንጠሪያ ይውሰዱ
http://www.bbc.com/amharic/43538671
ስለ ማጋራት ተጨማሪ ያጋሩ
ማጋሪያ ምረጥ
ቆይታ ከፕሮፌሰር ኤፍሬም ይስሐቅ ጋር
ይህንን ዜና ያጋሩ
ስለማጋራት
Facebook
Messenger
Messenger
WhatsApp
Twitter
ኢሜይል
ዋና ዋና ዜናዎች
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ቆይታ ከፕሮፌሰር ኤፍሬም ይስሐቅ ጋር
ቆይታ ከፕሮፌሰር ኤፍሬም ይስሐቅ ጋር
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ቆይታ ከፕሮፌሰር ኤፍሬም ይስሐቅ ጋር
ቆይታ ከፕሮፌሰር ኤፍሬም ይስሐቅ ጋር
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
አፍሪካውያን ሴቶች መነሻ ያደረጉ በሥዕል የተደገፉ ታሪኮች
አፍሪካውያን ሴቶች መነሻ ያደረጉ በሥዕል የተደገፉ ታሪኮች
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ማንነቱን ፍለጋ በእግሩ ወደ ላሊበላ የተጓዘው አሜሪካዊ
ማንነቱን ፍለጋ በእግሩ ወደ ላሊበላ የተጓዘው አሜሪካዊ
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ጫማ ከማስቲካ
ጫማ ከማስቲካ
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
እውን ጥሩ እንቅልፍ ያስፈልገናል?
እውን ጥሩ እንቅልፍ ያስፈልገናል?
BBC News አማርኛ ለመቃኘት
ክፍሎች
ዜና
ኢትዮጵያ
ቪዲዮ
በጣም የተወደዱ