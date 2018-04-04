በባህር ዳር ታስረው የነበሩት ሲለቀቁ በአዲስ አበባ የታሰሩት ግን አሁንም አልተፈቱም
ያለፉትን አስራ ሦስት ቀናት በባህር ዳር ከተማ በእስር ያሳለፉት ምሁራን፣ የፖለቲካ መብት አቀንቃኞች እና ፖለቲከኞች ዛሬ መፈታታቸው ታወቀ።
ከተፈችዎቹ መካከል አንደኛው የሆኑት በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የፍልስፍና መምሀሩ አቶ በለጠ ሞላ በእስር ቆይታቸው ወቅት ሲጎበኛቸው በነበረው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሕዝብ መደነቃቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ካለፈው ወርሃ ሕዳር ጀምሮ ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዕውቅናን አግኝተው ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲ ለመመሥረት ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ያስታወሱት አቶ በለጠ፤ ለእስር መዳረጋቸው እንቅስቃሴያቸውን እንደማይገድበው እና ይልቁንም ፓርቲውን የማወቀር እንቅስቃሴያችውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ለቢቢሲ ገልፀዋል።
በተመሳሳይ ዘገባ የባህር ዳር እስር በተሰማ ማግስት በአዲስ አበባ ከተማ ለእስር የተዳረጉት ጋዜጠኞች፣ ጦማሪያንና ፖለቲከኞች አሁንም በፖሊስ ቁጥጥር ስር ይገኛሉ።
ከጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ወንድም ታሪኩ ደሳለኝ እንደሰማነው ታሳሪዎቹ ሰኞ ማታ ፍርድ ቤት በጠራቸው ጊዜ ለመቅረብ የራስ ዋስትና ሞልተው ቢፈርሙም እስካሁን አልተፈቱም።
ታሪኩ እንደሚለው የተመስገን ጤና መሻሻል ስላላሳየ አሁንም ማስታገሻ መድሃነት እየወሰደ ይገኛል።
''ተመስገን ዛሬ የሃኪም ቀጠሮ ነበረው ይሁን እንጂ እንዲሄድ አልተፈቀደለትም'' ሲል ለቢቢሲ ተናግሯል።
የተመስገን ደሳለኝ፣ የማህሌት ፋንታሁን እና የፈቃዱ ኃይሉ ጠበቃ የሆኑት አቶ አመሃ መኮንን ታሳሪዎቹ የግል ዋስ ላይ ቢፈርሙም እሰካሁን አልተለቀቁም። አቶ አመሃ ሲያስረዱ አንድ ታሳሪ የግል ዋስትና ላይ ከፈረመ እንዲለቀቅ ሕጉ ያትታል፤ ይሁን እንጂ ፖሊስ እስረኖቹን ሰኞ ማታ ቢያስፈረማቸውም እስካሁን አልተፈቱም።
ከታሳሪዎቹ መካከል በቅርቡ ከረዥም እስር በኋላ የተፈቱት ተመስገን ደሳለኝን ጨምሮ እስክንደር ነጋ፣ አንዷለም አረጌ እና ዘላላም ወርቃገኘሁ የሚገኙበት ሲሆን፤ ማህሌት ፋንታሁ፣ በፍቃዱ ኃይሉ፣ ወይንሸት ሞላ፣ አዲሱ ጌትነት፣ ይድነቃቸው አዲስ፣ ስንታየሁ ቸኮል እና ተፈራ ተስፋዬሌሎቹ ታሳሪዎች ናቸው።
ህጋዊ ያልሆነ ስብሰባ እና ህግ ያላፀደቀው ባንዲራ መስቀል የታሰሩበትን ምክንያት እንደሆነ ለታሳሪዎቹ እንደተነገራቸው ሊታወቅ ችሏል።
በዝግጅቱ ስፍራ ተሰቅሎ ነበር የተባለው የኮከብ ምልክት የሌለው ባንዲራ ፖሊሶች በስፍራው እንደደረሱ ያለመግባባቱ መነሻ የነበረ ሲሆን በፖሊስ ጣቢያ ውስጥም እንደመጀመሪያ ክስ ቀርቦባቸው ነበር።