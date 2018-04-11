ካለሁበት 28፡ "ያደግኩበት አካባቢና የሰፈሬ ልጆች በጣም ይናፍቁኛል"
ስሜ ሙሴ ርዕሶም ይባላል። ከኤርትራ የወጣሁበት አገሬን ጠልቼ ሳይሆን እንደ አብዛኛው ኤርትራዊ ማለቂያ የሌለውን የውትድርና ልምምድ በመቃወም ነው።
በረሃውንና ባህሩን አቋርጬ፣ ከብዙ ፍዳ በኋላ 2002 ላይ እንግሊዝ መግባት ቻልኩ። እንግሊዝ ውስጥ የመኖሪያ ፈቃድ ማግኘት እጅግ የከበደ እና ብዙ ውጣ ውረድ ያለው ቢሆንም የምፈልገውን ከማድረግ አልገታኝም።
አሁን ላለሁበት ስኬት ለመድረስ ብዙ ፈተናዎችን ማለፍ ነበረኝ። ያሳልፈኳቸው ተዘርዝረው የማይልቁ ውጣ ውረዶች ነገሮችን በትዕግስት ማድረግ እንዳለብኝ እንድማር አግዘውኛል።
እንግሊዝ ከገባሁ በኋላ አስፈላጊውን መመዘኛ በማሟላት የኤሌክትሪክ ምህንድስና ትምህርቴን ተከታትዬ አጠናቀቅኩኝ። ከዚያም ከፍቅር ጓደኛዬ ጋር ትዳር ከመሠረትን በኋላ ወደ ኖርዌይ ገባሁ፤ እርግጥ ነው የኖርዌይን ቋንቋ ለመማር ትንሽ ጊዜ ወሰዶብን ነበር።
ኖርዌይ መኖር ከጀመርን ከጥቂት ጊዜያት በኋላ በአንድ የነዳጅ ማጣሪያ ኩባንያ በትምህርቴ የቴክኒክ ባለሙያ ሆኜ መስራት ጀመርኩ።
ከጥቂት ዓመታት በኋላ ደግሞ እሠራበት ከነበረው መሥሪያ ቤት ለቅቄ ኦስሎ ከተማ ውስጥ 'ዱባይ ጠቅላላ አገልግሎት' የሚባል ሱቅ ከፍቼ የንግድ ስራን ተቀላቀልኩ።
ኖርዌይ ውስጥ የሌላ አገር ዜጋ ሆኖ እንደዚህ አይነት ሥራ መስራት በጣም ከባድ ቢሆንም ህልሜ ትልቅ በመሆኑ ማድረግ ችያለሁ።
የምኖርበት አካባቢ ለዓይን በሚማርኩ ተራራዎች የተከበበ በመሆኑ ሁል ጊዜ ከቤተሰቦቼ ጋር በመስኮት አሻግሬ የማየው አስደናቂ ተፈጥሮን ቢሆንም በኦስሎ ሱቄ ውስጥ ሆኜ አሻግሬ ማየው ግን መጪውን እድሌንና እድገቴን ነው።
ተራራዎች ኤርትራና ኖርዌይን የሚያመሳስሏቸው ቢሆንም አጥንት በስቶ የሚገባው የኖርዌይ ብርድና በረዶ ከሃገሬ ሙቀት ጋር የሰማይና ምድር ያህል ልዩነት እንዳላቸው እንዲሰማኝ ያደርገኛል።
በማሕበራዊ ኑሮም ኤርትራ እና ኖርዌይ ሰፊ ልዩነት አላቸው። ዋነኛ ምክንያቱ ደግሞ የኖርዌይ ሰዎች የግላዊ የሕይወት አዙሪት ውስጥ ያሉና ብዙም ከሰው ጋር ቁጭ ብሎ የማውራት ባህል የሌላቸው መሆኑ ነው።
ጮክ ብለው እንኳን አይናገሩም። የቅርብ ጎረቤት መተዋወቅ በራሱ ከባድ ነው፤ ሁልጊዜ የቤታቸው በር ዝግ ነው።
በሥራም ሆነ በትምህርት የሚያውቁት ሰው ከእነዛ ቦታዎች ውጪ እንግዳ ነው፤ አትኩሮ ብቻ ይመለከትዎታል። መጀመሪያ በጣም ይከብደኝና ያናድደኝ ነበር፤ ሳስበውም ያስገርመኝ ነበር፤ አሁን ግን ለምጄዋለው።
እዚህ የምንኖር ኤርትራውያ እርስ በራሳችን መልካም የሚባል ግንኙነት አለን፤ በደስታም ሆነ በሃዘን እንረዳዳለን። በቤታችን ውስጥ አንዳንድ ጊዜ እንጀራና ሌሎች ሃገራዊ ምግቦችን እናዘጋጃለን። ቢሆንም ግን እንደ ሃገር ቤት በፍፁም አይሆንም። ብዙ ጊዜ ግን ጨው ጨው የሚልና ደርቆ ለብዙ ጊዜ የሚቆይ የኖርዌይ ምግብ ነው የምንመገበው።
ከዓሳ፣ አትክልትና ስጋ የተሰራ ፓስታ በጣም ነው የምወደው።
ከልጅነቴ ጀምሮ እግር ኳስ መጫወት እወዳለሁ። " ምድላው መግቢ" ለሚባል እግር ኳስ ቡድን እጫወት ነበር። ይሄና ሌሎች ትዝታዎች አንድ ላይ ሆነው ያደግኩበት አካባቢና የሰፈሬ ልጆች በጣም ይናፍቁኛል።
ወደ ሃገር ቤት የመሄድ እድል ቢያጋጥመኝ ተወልጄ ባደግኩባት ውቢቷ አስመራ ከተማ ከቤተሰቦቼ ጋር ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ እፈልጋለው።