በአልጄሪያ ወታደራዊ አውሮፕላን ተክስክሶ ቢያንስ 250 ሰዎች ሞቱ
በአልጄሪያ ሰሜናዊ ክፍል የተከሰከሰው ወታደራዊ አውሮፕላን ውስጥ የነበሩ 250 ሰዎች መሞታቸውን የሃገሪቱ መከላከያ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት አስታወቀ።
በአልጄሪያ መዲና አልጀርስ ከሚገኘው የቦውፋሪክ ወታደራዊ አውሮፕላን በተነሳ ጥቂት ሰዓታት ውስጥ ነው አውሮፕላኑ እንደተከሰከሰ የተዘገበው።
ከሟቾቹ መካከል አብዛኛዎቹ የውትድርና ሥራ ላይ የተሰማሩና ሰዎችና ቤተሰቦቻቸው እንደሆኑ የተነገረ ሲሆን 10 የበረራ ቡድን አባላትም የአደጋው ሰለባ እንደሆኑ ተነግሯል።
አደጋው በምን ምክንያት እንደተከሰተ ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ የታወቀ ነገር የለም።
የአልጄሪያ ወታደራዊ ኃይል ዋና አዛዥ የአደጋው መንስዔ እንዲጣራ ያዘዙ ሲሆን ወደ ቦታው በመጓዝ ጉብኝት ለማድረግም ዕቅድ ይዘዋል።
ክስተቱ በአውሮፓውያኑ 2014 የማሌዢያው ኤም ኤች 17 ተከስክሶ የ298 ሰዎችን ከቀጠፈው አደጋ በመቀጠል የከፋው ተብሏል።
'ኢሉሺን አይአይ76' በመባል የሚታወቀው አውሮፕላን በቻር ወደተባለች የአልጄሪያ ደቡብ ምዕራባዊ ክፍል ጉዞ እያደረገ ነበር።
ከሟቾቹ መካከል 26ቱ 'ፖሊዛሪዮ' የሚባለው በአልጄሪያ የሚደገፍና በሞሮኮ የሚንቀሳቀስ ነፃ አውጭ ግንባር አባላት እንደሆኑም ዘገባዎች በመጠቆም ላይ ናቸው።