ዊኒ ማኪዲዜላ-ማንዴላ ሲታወሱ

  • 12 ኤፕረል 2018

1936

  • 26 መስከረም
    የዊኒ ማንዴላ ምስል

    ዊኒ ማዲኪዜላ ማንዴላ በምስራቅ ኬፕ ቢዛና በተባለ ሥፍራ ተወለዱ።

1957

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    ወጣቷ የማህበረሰብ ሥራ ባለሙያ ጠበቃና የፀረ-አፓርታይድ አቀንቃኝ የሆኑትን ኔልሰን ማንዴላን ተዋወቀች።

1964

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    ኔልሰን ማንዴላ ዕድሜ ይፍታህ ሲፈርድባቸው ዊኒ ኔልሰን እንዲፈቱ ቅስቀሳ ማድረግ ጀመሩ፤ በዚህም ታዋቂነትን ማትረፍ ቻሉ።

1969

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    በዚህ ምክንያትም ለ491 ቀናት እሥር ተዳረጉ።

1977

  • የዊኒ ማንዴላ መስል

    ዊኒ ብራንድፎርት ወደተሰኘች አነስተኛ ከተማ እንዲሄዱ ተደረገ። በዚያም ለአስር ዓመት ያክል ቆዩ።

1986

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    ዊኒ "ከገዢው የአፓርታይድ ሥርዓት ጋር የሚያብሩ ሰዎች በሕይወት እያሉ አንገታቸው ላይ ጎማ ተደርጎ መቃጠል አለባቸው" በማለት ንግግር ያጨቃጨቀ ንግግር አሰሙ።

1990

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    ኔልሰን ማንዴላ ከ27 ዓመታት አሥር በኋላ በተፈቱ ጊዜ የማረሚያ ቤቱ በር ላይ የጠበቋቸው ዊኒ ነበሩ።

1991

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    አንድ የ14 ዓመት ታዳጊ አፍነው አሰቃይተዋል ተብለው በ1989 በቁጥጥር ሥር ዋሉ። እኔ ከደሙ ንፁህ ነኝ ቢሉም ጥፋተኛ ናቸው ተብለው የስድስት ዓመት እሥር ተፈረደባቸው። ኋላ ላይ ፍርዱ በዓይነት እንዲሆንላቸው ተወሰነ።

1993

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ የሴቶች ክንፍ ፕሬዝደንት ሆነው ተሾሙ። ከአራት ዓመታት በኋላ በ1997 እንደገና ፕሬዝደንት ሆነው ተመረጡ።

1994

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    በኔልሰን ማንዴላ አስተዳደር ሥር የአርት፣ ባህል፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ምክትል ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት ዊኒ ሞስነዋል ተብለው ከስልጣናቸው ተባረሩ።

1996

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    ከ38 ዓመታት ቆይታ በኋላም የዊኒና ኔልሰን ትዳር ፈረሰ።

2003

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    በአንድ ባንክ ውስጥ በተፈፀመ ማጭበርበር ተሳትፎ አካሂደዋል ተብለው ተፈረደባቸው። ለሶስት ዓመት ከስድስት ወራት የሚቆይ እሥርም ተበየነባቸው።

2007

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    እንደገና የሕዝብ እንደራሴ ሆነው ተመረጡ። በጥቁርና ድህነት በተጫጫናቸው ደቡብ አፍሪቃውያን ዘንድ ያላቸው ተወዳጅነት የላቀ ነበር።

2018

  • ሚያዝያ 2
    የዊኒ ማንዴላ ምስል

    ባደረባቸው ሕመም በጠና ታመው የነበሩት ዊኒ ማዲኪዜላ-ማንዴላ ሆስፒታል ውስጥ በሰላም እስከወዲያኛው አሸለቡ።

  • 26 መስከረም
    የዊኒ ማንዴላ ምስል

    ዊኒ ማዲኪዜላ ማንዴላ በምስራቅ ኬፕ ቢዛና በተባለ ሥፍራ ተወለዱ።

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    ወጣቷ የማህበረሰብ ሥራ ባለሙያ ጠበቃና የፀረ-አፓርታይድ አቀንቃኝ የሆኑትን ኔልሰን ማንዴላን ተዋወቀች።

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    ኔልሰን ማንዴላ ዕድሜ ይፍታህ ሲፈርድባቸው ዊኒ ኔልሰን እንዲፈቱ ቅስቀሳ ማድረግ ጀመሩ፤ በዚህም ታዋቂነትን ማትረፍ ቻሉ።

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    በዚህ ምክንያትም ለ491 ቀናት እሥር ተዳረጉ።

  • የዊኒ ማንዴላ መስል

    ዊኒ ብራንድፎርት ወደተሰኘች አነስተኛ ከተማ እንዲሄዱ ተደረገ። በዚያም ለአስር ዓመት ያክል ቆዩ።

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    ዊኒ "ከገዢው የአፓርታይድ ሥርዓት ጋር የሚያብሩ ሰዎች በሕይወት እያሉ አንገታቸው ላይ ጎማ ተደርጎ መቃጠል አለባቸው" በማለት ንግግር ያጨቃጨቀ ንግግር አሰሙ።

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    ኔልሰን ማንዴላ ከ27 ዓመታት አሥር በኋላ በተፈቱ ጊዜ የማረሚያ ቤቱ በር ላይ የጠበቋቸው ዊኒ ነበሩ።

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    አንድ የ14 ዓመት ታዳጊ አፍነው አሰቃይተዋል ተብለው በ1989 በቁጥጥር ሥር ዋሉ። እኔ ከደሙ ንፁህ ነኝ ቢሉም ጥፋተኛ ናቸው ተብለው የስድስት ዓመት እሥር ተፈረደባቸው። ኋላ ላይ ፍርዱ በዓይነት እንዲሆንላቸው ተወሰነ።

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ የሴቶች ክንፍ ፕሬዝደንት ሆነው ተሾሙ። ከአራት ዓመታት በኋላ በ1997 እንደገና ፕሬዝደንት ሆነው ተመረጡ።

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    በኔልሰን ማንዴላ አስተዳደር ሥር የአርት፣ ባህል፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ምክትል ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት ዊኒ ሞስነዋል ተብለው ከስልጣናቸው ተባረሩ።

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    ከ38 ዓመታት ቆይታ በኋላም የዊኒና ኔልሰን ትዳር ፈረሰ።

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    በአንድ ባንክ ውስጥ በተፈፀመ ማጭበርበር ተሳትፎ አካሂደዋል ተብለው ተፈረደባቸው። ለሶስት ዓመት ከስድስት ወራት የሚቆይ እሥርም ተበየነባቸው።

  • የዊኒ ማንዴላ ምስል

    እንደገና የሕዝብ እንደራሴ ሆነው ተመረጡ። በጥቁርና ድህነት በተጫጫናቸው ደቡብ አፍሪቃውያን ዘንድ ያላቸው ተወዳጅነት የላቀ ነበር።

  • ሚያዝያ 2
    የዊኒ ማንዴላ ምስል

    ባደረባቸው ሕመም በጠና ታመው የነበሩት ዊኒ ማዲኪዜላ-ማንዴላ ሆስፒታል ውስጥ በሰላም እስከወዲያኛው አሸለቡ።

ለ38 ዓመታት ያህል ከኔልሰን ማንዴላ ጋር በትዳር የቆዩት ዊኒ ባለቤታቸው ለ27 ዓመታት እስር ላይ በነበሩት ወቅት አፓርታይድን በመታገል ትልቅ እውቅናን ማትረፍ ችለዋል።

በስተኋላም በጊዜው በነበረው የአፓርታይድ አገዛዝ የአምስት ዓመት እስር ተበይኖባቸው እንደነበርም ይታወሳል።

ዊኒ ማንዴላ በምስራቅ ኬፕ ትራንስኬይ በመባል በምትታወቅ ቦታ ነበር በአውሮፓውያኑ 1936 የተወለዱት።

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