ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ከተቃዋሚዎች ጋር ይገናኛሉ
አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አባላትና ከሲቪክ ማሕበራት ጋር ተገናኝተው ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን ውይይቱ ላይ የሚሳተፉ ግለሰቦች ሙሉ ዝርዝር ይፋ አልሆነም።
ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ዛሬ ምሽት ተገናኝተው ይወያያሉ ተብለው ከሚጠበቁ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች መካከል አንደኛው የሆኑት የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀ መንበር አቶ በቀለ ገርባ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተጨባጭ እርምጃዎችን በተመለከተ መነጋጋር እንደሚፈልጉ ይናገራሉ።
ፓርቲያቸውን በመወከል ከእርሳቸው በተጨማሪ ዶክተር መራራ ጉዲናም ጥሪ እንደቀረበላቸው በስልክ መስማታቸውን የሚናገሩት አቶ በቀለ ከማህበራዊ ግንኙነት የዘለለ ፋይዳ ያለው ውይይትን መኖር አለበት ብለው እንደሚያምኑ ነው ለቢቢሲ አስረድተዋል።"በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት የሰዎች ግድያ መቆም አለበት። እንዲህ ዓይነት ተጨባጭ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ነው እንጅ ስብሰባዎች እና ከሰዎች ጋር የሚጠፋ ጊዜ ብዙም ዋጋ አለው ብለን አናምንም"በማለት አቶ በቀለ ተናግረዋል። ኃሳባቸውን የማስረዳት ዕድሉን የሚያገኙ ከሆነ እነዚህን ጉዳዮች እንደሚያነሱም አቶ በቀለ ይናገራሉ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሥራ ከጀመሩ አንስቶ ያላቸው እንቅስቃሴ በተመለከተም ላነሳንላቸው ጥያቄ "በየቦታው እየዞሩ ማረጋጋት በሚመስል መልኩ ሳይሆን በተጨባጭ ህዝቡን ሊያረጋጉ የሚችሉ እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው" ይላሉ።
ጨምረውም "በስብሰባ የሚጠፋ ጊዜ የስራ ጊዜ ነው ብለን አንወስድም።"
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለተቃዋሚ ፓርቲዎች እንደልብ ተንቀሳቅሶ ህዝብን መሰብሰብ አዳጋች እንዳደረገባቸውም አልሸሽጉም። የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀ መንበር አቶ የሽዋስ አሰፋም በበኩላቸው ግብዣው እንደደረሳቸው ሆኖም የመርኃ ግብሩን ዝርዝር ይዘት እንደማያውቁ ለቢቢሲ ይናገራሉ።
የኢትዮጵያ ሴቶች ማሕበራት ቅንጅት ዳይሬክትር የሆኑት ወ/ሮ ሳባ ገብረመድህንም ጥሪውን እንደደረሳቸው ገልፀው ቢሆንም የስብሰባው ይዘት ምን እንደሆነ የደረሳቸው መረጃ እንደሌለ ለቢቢሲ ያስረዳሉ።
ቢቢሲ ባገኘው መረጃ መሠረት ውይይት ከምሽቱ 12 ሰዓት ላይ እንዲከናወን ቀጠሮ ተይዞለታል።