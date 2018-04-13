ቶተንሃም ከሲቲ...ሌላ ፈተና ለማንቸስተር ሲቲ?
የማንቸስተር ሲቲ ሳምንት ወደ ዌምብሌይ ተጉዞ በሚያደርገው ጉዞ ድል ቀንቶት ያምር ይሆን? ወይስ ሌላ ሽንፈት ይገጥመው ይሆን? የቢቢሲ ስፖርት ተንታኙ ማርክ ላውረንሰን ለዚህና ሌሎችም የፕሪሚዬር ሊጉ ጨዋታዎች የሚሆን ግምት አዘጋጅቷል።
ቅዳሜ
ሳውዝሃምፕተን ከቼልሲ
ባለሰፈው ሳምንት ከዌስት ሃም ጋር የነበረውን ፍልሚያ በአቻ ውጤት ያጠናቀቀው ቼልሲ ነጥብ መጣሉ ቁንጮ ላይ ካሉት አራቱ ቡደኖች ተርታ እንዳራቀው እሙን ነው። እኔ በዚህ ዓመት ቼልሲ ከቁንጮ አራት በታች ሆኖ ያጠናቅቃል ብዬ ነው የማስበው።
ለሳውዝሃምፕተንም ነገሮች ቀላል አይደሉም፤ እንደውም የባሱ እንጂ። በተከታታይ ሶስት ጨዋታዎችን የተሸነፉት ቅዱሳኑ በዚህ ጨዋታ ነጥብ የሚጥሉ ከሆነ ከወራጅ ቀጣና የመውጣት ተስፋቸው የመነመነ ነው የሚሆነው።
ግምት፡ 1 - 1
በርንሊ ከሌይስተር
በርንሊ ያለፉትን አራት ጨዋታዎች በድል ማጠናቀቅ ችሏል። ይህንን ጨዋታ መርታት ከቻለ ደግሞ በሰንጠረዡ ወገብ ላይ ተደላድሎ መቀመጥ ይችላል። ኧረ እንዲያውም በአውሮፓ ሊግ ሊሳተፍ የሚችልበትን እድል ሊያገኝ ይችላል።
ምንም እንኳ ሌይስተርም መጥፎ የሚባል የውድድር ዘመን ቢያሳልፍም ባለፈው ሳምንት በገዛ ሜዳው በኒውካስትል መረታቱ አስደንቆኛል።
ግምት፡ 2 - 1
ክሪስታል ፓላስ ከብራይተን
ክሪስታል ፓላስ ይህን ጨዋታ ይረታል ብዬ እወራረዳለሁ። ብራይተን ባለፈው ሳምንትም ከሃደርስፊልድ ጋር በነበራቸው ፍልሚያ ነጥብ ጥለዋል።
ፓላሶች ደግሞ የፕሪሚዬር ሊግ ሕይወታቸውን ለማራዘም ትግል ላይ ናቸው። ለደጋፊዎቻቸው አስደሳች ከሰዓት ይሆናል ባይም ነኝ።
ግምት፡ 2 - 1
ሃደርስፊልድ ከዋትፎርድ
ዋትፎርድ አሁንም በአደጋ ቀጣና ውስጥ ይገኛሉ። ካለፉት አራት ጨዋታዎቻቸው አንድ ነጥብ ብቻ ነው ማግኘት የቻሉት።
ሃደርስፊልድም ቢሆን ደካማ እንቅስቃሴ ነው እያሳዩን ያሉት። ከዚህ ጨዋታ አንድ ነጥብ ማግኘት ከሃደርስ ይልቅ ለዋትፎርድ ጠቃሚ ነው ባይ ነኝ።
ግምት፡ 1 - 1
ስዋንሲ ከኤቨርተን
ባለፈው ሳምንት ከታሪካዊ ተቀናቃኛቸው ሊቨርፑል ጋር የገጠሙት ኤቨርተኖች የሚያበሳጭ አቋም ነበር ያሳዩት። ጨዋታውን ማሸነፍ እንደነበረባቸው ይሰማኛል። በዚህ ጨዋታም ከአቻ የዘለለ ነጥብ ያመጣሉ ብዬ አላስብም።
ካለፉት አምስት ጨዋታዎች አንዱን ብቻ የረቱት ስዋንሲዎችም ከወራጅ ቀጣናው ለመሸሽ ብዙ ሥራ ይጠበቅባቸዋል።
ግምት፡ 1 - 1
ሊቨርፑል ከበርንመዝ
አሁን ሊቨርፑል ያሉበት አቋም እጅግ ግሩም ነው። ሲቲን ከቻምፒዮንስ ሊጉ ማሽቀንጠር ችለዋል። ምንም እንኳ እኔ ዕድል የታከለበት ነው ብልም።
በርንመዞች ምን ያህል በመልሶ ማጥቃት ኃይለኛ ቢሆኑ ሊቨርፑል ሜዳ ላይ ይሳካላቸዋል ብዬ አላምንም።
ግምት፡ 2 - 0
ቶተንሃም ከሲቲ
ሁለቱ ቡድኖች በዚህ የውድድር ዓመት ባደረጉት የመጀመሪያ ጨዋታ ሲቲ ቶተንሃምን 4 - 1 መረምረሙ አይዘነጋም። ነገር ግን አሁን ሁኔታዎች ተቀይረዋል።
እኔ አስከፊ የሚባል ሳምንት ያሳለፉት ሲቲዎች ከዚህ ጨዋታ ቢያንስ አንድ ነጥብ ያገኛሉ ባይ ነኝ። በዚህ ጨዋታም ዋንጫውን ማንሳታቸውን ማረጋገጥ የሚችሉ አይመስለኝም። ጊዜ ይፍጅ እንጂ ዋንጫውን ማንሳታቸው እንደሁ አይቀሬ ነው።
ግምት፡ 1 - 1
እሁድ
ኒውካስትል ከአርሴናል
አርሴናሎች በሁሉም ውድድሮች ያከናወኗቸውን ያለፉትን ስድስት ጨዋታዎች ማሸነፍ ችለዋል። ግን ይህ የአርሴናል ባህርይ ነው፤ የውድድር ዓመቱ መጨረሻ ላይ በርትተው ይታያሉ።
ኒውካስትልም ቢሆን አሁን ላይ ያላቸው አቋም እጅግ መልካም የሚባል ነው። የአርሴናል ቅድሚያ ትኩረት የአውሮፓ ሊግ መሆኑ ግን ሊዘነጋ አይገባም።
ግምት፡ 1 - 1
ዩናይትድ ከዌስትብሮም
ይህን ጨዋታ ዩናይትድ እንደሚያሸንፈው ምንም ጥርጥር የለኝም። ባይሆን ባለፈው ከሲቲ ጋር በነበራቸው ጨዋታ ከእረፍት በፊት ወይስ በኋላ ያለውን ቡድን ነው የምናየው የሚለው ነው የኔ ጥያቄ።
ነገሮች ለዌስትብሮም እየከበዱ መምጣታቸው ግን በግልፅ እየታየ ነው።
ግምት፡ 3 - 0
ሰኞ
ዌስት ሃም ከስቶክ
በአሁኑ ሰዓት ዕድል ከዌስት ሃም የወገነች ትመስላለች። ከባለሜዳው ቼልሲ ጋር በስታንፎርድ ብሪጅ አቻ መለያየታቸው ደግሞ የበለጠ እንዲነሳሱ ያደርጋቸዋል ባይ ነኝ።
መዶሻዎቹ ይህን ጨዋታ የሚረቱ ከሆነ ከስጋት ነፃ የሚሆኑትን ያክል ለስቶክ አስጊ ነው።
ግምት፡ 2 - 1