የአንድ ዓመት ሴት ልጁን ከጣሪያ ላይ የወረወረው አባት ፍርድ ቤት ቀረበ

  • 17 ኤፕረል 2018
ደቡብ አፍሪካዊ አባት ልጁን ከጣሪያ ላይ ሲወረውር Image copyright South African Police service Facebook

ከአንድ ሳምንት በፊት የአንድ ዓመት ሴት ልጁን ከጣሪያ ላይ የወረወረው ደቡብ አፍሪካዊው አባት በህጻን ላይ ጥቃት በመሰንዘር በሚል ክስ ተመስርቶበት ፍርድ ቤት ቀረበ።

ክሱ የግድያ ሙከራ ከሚለው ጥቃት በሚል ዝቅ ተደርጎለታል።

የ38 ዓመቱ ጎልማሳ ሴት ልጁን ከጣሪያ ላይ የወረወረው ፖርት ኤሊዛቤት ተብላ በምትጠራ ከተማ ያለፈቃድ የተገነቡ መኖሪያ ቤቶች ለማፈረስ የወጣውን ህግ በመቀውም ሰላማዊ ሰልፍ እየተካሄደ ባለበት ወቅት ነበር።

የአከባቢው መገናኛ ብዙሃኖች አባት ልጁን ከጣሪያ ላይ ሲወረውር የሚያሳየውን ምስል ተቀባብለውታል።

ፖሊስ ህጋዊ አይደሉም ያላቸውን ከ150 በላይ ደሳሳ ጎጆዎችን ሲያፈርስ ነበር።

አባት ልጁን ከጣሪያ ላይ የወረወረበት ምክንያት ግልጽ ባይሆንም ልጁን ጣሪያ ላይ ይዞ ከወጣ ከአምስት ደቂቃዎች በኋላ የወረወራት ሲሆን ልጅቱ ምንም ጉዳት ሳይደርስባት በፖሊስ እቅፍ ላይ አርፋለች።

ምንም ጉዳት ያላስተናገደችው ህጻን አሁን ከእናቷ ጋር እንደምትገኝ ፖሊስ አስታውቋል።

የዋስ መብት የተከለከለው አባት ፍርዱን ለመቀበል ለፊታችን ሰኞ ቀጠሮ ተሰጥቶታል።