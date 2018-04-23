ከፍተኛ የአሜሪካ ባለስልጣን ያልተለመደ ጉብኝት በኤርትራ እያደረጉ ነው
ከበርካታ ዓመታት በኋላ በአሜሪካ መንግሥት ከፍተኛ ባለስልጣን ወደኤርትራ የተደረገ ጉዙ እንደሆነ የተነገረለት ጉብኝት በአንድ የውጪ ጉዳይ ባለስልጣን እየተደረገ ነው።
የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣን ከሶማሊያው ፅንፈኛ እስላማዊ ቡድኖች ጋር ግንኙነት አላት ተብላ በማዕቀብ ስር ወደምትገኘው ኤርትራ ያልተለመደ ጉብኝት እያደረጉ ነው።
በአሜሪካ የውጪ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት የሆኑት ዶናልድ ያማሞቶ ከኤርትራ ባለስልጣናት ጋር ለመገናኘት ወደ አስመራ ያቀኑት ሃገሪቱ የተጣለባት ማዕቀብ እንዲነሳላት ድጋፍ እየፈለገች ባለበት ወቅት ነው።
የተባበሩት መንግሥታት የፀጥታው ጥበቃ ምክር ቤት የጦር መሳሪያን ጨምሮ ማዕቀቡን የጣለው ከስምንት ዓመታት በፊት የተካሄደን ምርመራ ተከትሎ ኤርትራ አልሸባብን ጨምሮ ሌሎች በሶማሊያ ያሉ ታጣቂ ቡድኖችን ትደግፋለች በሚል ነበር። ነገር ግን የኤርትራ መንግሥት ይህንን እንዳልፈፀመ ሲያስተባብል ቆይቷል።
የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉዳዮች ዋና ምክትል አምባሳደር ዶናልድ የማማቶ ከረጅም ግዜ በኃላ በኤርትራ ላይ ጉብኝት በማድረግ ላይ ናቸው።
ለሦስት ቀናት በሚቆየው የአማባሳደር ዶናልድ ያማሞቶ ጉብኝት ከከፍተኛ የመንግሥት ባለስልጣናት ጋር በሁለትዮሽ ግንኙነት ጉዳዮች ላይ እንደሚመክሩ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያቤት ያወጣው መግለጫ ያመላክታል።
በተባበሩት መንግሥታት አጣሪ ቡድን ምርማራ መሰረት የፀጥታው ምክር ቤት በኤእርትራ ላይ የጣለው ማዕቀብ ለሁለት ጊዜ እንዲራዘም ተደርጓል።
በዚህም ምክንያት ኤርትራ ከምዕራባዊያን ሃገራት በተለይ ደግሞ ከአሜሪካ ጋር ግንኙነቷ ሻክሮ ቆይቷል።
የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በበኩላቸው አገራቸው ከኢትዮጵያ የገባችበት ለ20 ዓመት የቆየ ዕልባት ያላገኘ የድንበር ውዝግብ ላለመፈታቱ በተደጋገሚ አሜሪካንን ተጠያቂ ሲያደርጉ ይስተዋላል።
የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት የሆኑት የዶናልድ ያማሞቶ ጉብኝት ኢትዮጵያንና ጅቡቲን የሚያካትት የአፍረካ ቀንድ ሃገራት ጉዞ ቢሆንም፤ የኤርትራው ጉብኝታቸው ግን የበርካቶችን ቀልብ ስቧል።
አምባሳደር ያማሞቶ በአስመራ ከሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ሠራተኞች ጋርም የሚወያዩ ሲሆን፤ ቀጥሎም በጅቡቲ ለሁለት ቀናት በሚካሄደው የአሜሪካና የጅቡቲ የሁለትዮሽ ውይይት ላይ የሚሳታፉ የአገሪቱ ልኡካን ቡድንን መርተው ወደዚያው እንደሚያቀኑ መረጃዎች ያመለክታሉ።
በመቀጠልም አምባሳደሩ ወደ ኢትዮጵያ በማምራት ከከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በሁለትዮሽ ግንኙነት ጉዳዮችና በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ይወያያሉ ተብሏል።
ለመጀመርያ ግዜም ከአዲሱ ጠ/ሚኒስትር ዶ/ር አብይ አሕመድ ጋር ተገናኝተው ይመክራሉ ተብሎም ይጠበቃል።
አምባሳደር ያማሞቶ ከሁለት ዓመት በፊት በኤርትራና ኢትዮጵያ ያለው አለመግባባት ለመፍታት እቅድ እንደነበራቸው ለጋዜጠኞች መናገራቸው ይታወሳል።
በዚሁ ጉብኝታቸው ሁለቱ አገሮችን ለማግባባት ይጥራሉ የሚል ግምት በብዙዎች ዘንድ ያለ ሲሆን፤ እስከአሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ይምከሩ አይምከሩ በውል ማረጋገጥ አልተቻለም።