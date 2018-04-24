ካናዳ ውስጥ በተፈፀመ የተሽከርካሪ ጥቃት 10 ሰዎች ተገደሉ
በካናዳዋ ቶሮንቶ ከተማ አንድ ግለሰብ በእግረኞች መንገድ ላይ በመግባት በመኪና በፈፀመው ጥቃት 10 ሰዎች ሲሞቱ 15 መቁሰላቸውን ፖሊስ አስታወቀ።
የጥቃቱ ፈፃሚ ግለሰብ አሌክ ሚናሲያን የተባለ የ25 ዓመት ወጣት መሆኑን ፖሊስ ጨምሮ ገልጿል። ግለሰቡ በቁጥጥር ስር የዋለው ጥቃቱ ከተፈፀመበት ስፍራ ርቆ እንደሆነም ታውቋል።
በአካባቢው የነበሩ ሰዎች የቀረፁት ቪዲዮ እንደሚያሳየው ግለሰቡ በፖሊስ ከመያዙ በፊት ከፖሊሶች ጋር ፍጥጫ ውስጥ ገብቶ የነበረ ሲሆን በእጁም ያልታወቀ ነገር ይዞ ነበር።
በቪዲዮው ላይ ጥቃት ፈፃሚው እጁን እንዲሰጥ ይጠይቁት በነበሩት ፖሊሶች ላይ ሲጮህ ይሰማ የነበረ ሲሆን በመጨረሻም ካለ ምንም ተኩስ ሊያዝ ችለወል።
የቶሮንቶ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት ጥቃቱ ሆን ተብሎ የተፈፀመ ቢሆንም ምክንያቱ ግን እስካሁን አልታወቀም። አዛዡ ጨምረው እንደጠቀሱት ጥቃት ፈፃሚው አሌክ ሚናሲያን የከተማዋ ነዋሪ ሲሆን ከዚህ በፊት በፖሊስ የታወቀ አይደለም።
ጥቃቱ የተፈፀመበት ተሽከርካሪ ባለቤት የሆነው የመኪኖች አከራይ ድርጅት መኪናው የእራሱ መሆኑን አምኖ ባለስልጣናት ለሚያደርጉት ምርመራ ትብብር ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን አሳውቋል።
ጥቃቱ ከተፈፀመበት ስፍራ 30 ኪሎ ሜትሮች ርቆ በሚገኝ ቦታ ላይ የቡድን ሰባት ሃገራት ማለትም የካናዳ፣ የአሜሪካ፣ የብሪታኒያ፣ የፈረንሳይ፣ የጀርምን፣ የጣሊያንና የጃፓን የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ እያካሄዱ ነበር።
የቶሮንቶ ፖሊስ ቃል-አቀባይ እንደተናገሩት ጥቃቱን የፈፀመው ግለሰብ ያሽከረክረው የነበረው መኪና የቆመው በፖሊሶች ተገዶ መሆኑን ገልፀዋል።
የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ በደረሰው ጉዳት የተሰማቸውን ሃዘን በትዊተር መልዕክት የገለፁ ሲሆን፤ አደጋውን ተከትሎ የተጎዱትን ለመርዳት በስፍራው ለነበሩት ሰዎች ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በተጨማሪም ክስተቱን በቅርበት እየተከታተሉት መሆናቸውን አሳውቀዋል።
የቶሮንቶ ከተማ ከንቲባ ጆን ቶሪ ጥቃቱን "አኗኗራችንና ማንነታችንን የማይወክል በጣም አሳዛኝ ክስተት" ሲሉ አውግዘው፤ ድርጊቱን ለመመርመር የሚደርግ ማንኛውንም አይነት ያልተቆጠበ ድጋፍ እያደረጉ መሆናቸውን አሳውቀዋል።
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በአሜሪካና በአውሮፓ ሃገራት ውስጥ ቁጥሩ እየጨመረ ያለ በተሽከርካሪዎች የሚፈፀሙ ጥቃት እያጋጠመ ነው።
በዚህ ዓመት ጥቅምት ወር ላይ አንድ ግለሰብ ኒውዮርክ ውስጥ ብስክሌት የሚያሽከረክሩ ሰዎች በሚጓዙበት መስመር ላይ ገብቶ በፈፀመው ጥቃት 8 ሰዎችን መግደሉ ይታወሳል።