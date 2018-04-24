አሜሪካዊው ወታደር የወንድ መራቢያ አካሉን በንቅለ-ተከላ በማግኘት ፈር ቀዳጅ ሆነ
የአሜሪካ ዶክተሮች የመጀመሪያውን የወንድ የመራቢያ አካላት ንቅለ-ተከላ አከናወኑ።
ባልቲሞር ሜሪላንድ በሚገኘው የጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ባለሙያዎች ንቅለ-ተከላውን ያደረጉት በአፍጋኒስታን ሲዋጋ በቦምብ ለቆሰለ ወታደር ነው።
ንቅለ-ተከላውም የተከናወነው የወንድ ብልትና የመራቢያ አካላት እንዲሁም የሆድ አካባቢ ህዋሳትን ከሞተ ለጋሽ በመውሰድ ነው።
ከአስራ አራት ሰዓት በላይ በወሰደው በዚህ ንቅለ-ተከላ ላይ አስራ አንድ ዶክተሮች ተሳትፈውበታል።
በጦርነት ላይ ለተጎዳ ወታደር ሲከናወን የመጀመሪያው የሆነው ይህ ንቅለ-ተከላ፤ ከዚህም በተጨማሪ ከሆድ አካባቢ፣ ሙሉ በሙሉ የወንድ መራቢያ አካላትንና ህዋሳትን በመውሰዱ ፈር ቀዳጅ ነው ተብሏል።
ዶክተሮቹ ጨምረውም ቆለጡ ሞራላዊ በሆነ ምክንያት ንቅለ-ተከላ መደረግ እንዳልተቻለም ተገልጿል።
በጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የፕላስቲክና መልሶ ጥገና ኃላፊ የሆኑት ዶክተር አንድሪው ሊ እንዳሉት "ፊት ለፊት የሚታዩ የተቆረጡ አካላት ጉዳታቸውም ይታያል፤ አንዳንድ የጦር ጉዳቶች ግን የተደበቁ በመሆናቸው ተፅኗቸውም በብዙዎች አይታዩም" ብለዋል።
በመራቢያ አካላት ላይ የሚደርሱ ጉዳቶችንም "የጦርነት ያልተነገረላቸው ጉዳቶች" ብለዋቸዋል።
በአውሮፓውያኑ 2014 በጆንስ ሆፕኪንስ አስተባባሪነት "ግንኙነት ከጉዳት በኋላ" በሚል ርዕስ በተዘጋጀ ሲምፖዚየም "ከባለቤቶቻቸው፣ ከቤተሰቦቻቸውና ከሚንከባከባከቧቸው ግለሰሰቦች እንደሰማነው፤ በብልታቸው አካባቢ ጉዳት የደረሰባቸው ግለሰቦች በማንነታቸው ላይ፣ በራሳቸው ላይ ያላቸው እምነት እንዲሁም በግንኙነታቸው ላይ ከፍተኛ ማሽቆልቆል ያጋጥማቸዋል" ብለዋል።
ስሙ እንዳይገለፅ የፈለገው ወታደርም ለዩኒቨርሲቲው እንደተናገረው "ዛሬ ከእንቅልፌ ስነቃ እንከን የሌለኝ መስሎ ተሰማኝ፤ በመጨረሻም ደህና ሆንኩኝ" ብሏል።
ይህ ወታደር ጉዳቱም የደረሰበት አፍጋኒስታን ውስጥ በሚራመድበት ወቅት የተደበቀ ቦምብ ተረግጦ ነው።
ይህ ንቅለ-ተከላ ቆዳ፣ አጥንት፣ ጡንቻዎችን እንዲሁም የደም ስሮችን ሁሉ ያካተተ ሲሆን የቀዶ ጥገና ባለሙያዎቹም ግለሰቡ ከ6-12 ወራት ሙሉ በሙሉ እንደሚያገግም ገልፀዋል።
የንቅለ-ተከላው ፕሮግራም ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ሪክ ሬዴት በበኩላቸው ወታደሩ እያገገመ መሆኑንና በቅርቡም ከሆስፒታል እንደሚወጣ ተናግረዋል።
"ንቅለ-ተከላው ሽንቱን በትክክል እንዲሸና እንዲሁም ሌሎች ግንኙነቶችን እንደሚያሻሽልለትና ጤናማ ህይወት ሊኖረው እንደሚችል ተስፋ እናደርጋለን" በማለት የሚናገሩት ዶክተሩ ለወደፊትም ለሌሎች ጉዳተኞች ተመሳሳይ የሆነ ንቅለ-ተከላ ሊያካሂዱ እቅድ እንደያዙ ተናግረዋል።
የንቅለ-ተከላው ቡደን በበኩሉ የኒቨርስቲው 60 የሚሆኑ የመራቢያ አካላት ንቅለ-ተከላ እቅድ እንደያዘም ተግረዋል።
በዓለም አቀፍ ደረጃ የመጀመሪያው የእስኪት ንቅለ-ተከላ የተደረገው በደቡብ አፍሪካ የቀዶ ጥገና ባለሙያዎች በአውሮፓውያኑ 2014 ነው።