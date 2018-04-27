ኪም ጆንግ ኡን የደቡብ ኮሪያን መሬት በመርገጥ የመጀመሪያ ሆኑ

  • 27 ኤፕረል 2018
ኪም ጆንግ ኡን እና ሙን ጃኢ-ኢን Image copyright Getty Images

ኪም ጆንግ ኡን የኮሪያን ምድር ለሁለት የከፈለው ጦርነት ካበቃ በኋላ ድንበር ተሻግረው የደቡብ ኮሪያን መሬት የረገጡ የመጀመሪያው የሰሜን ኮሪያ መሪ ሆኑ።

ልዩ ትርጓሜ በሚሰጠው ተምሳሌታዊው ክስተት የደቡብ ኮሪያው መሪ ሙን ጃኢ-ኢን እና ኪም ጆንግ ኡን ድንበር ላይ ተገናኝተው ተጨባብጠዋል።

በዚህ ሞቅ ያለ ሥነ-ሥርዓት ጅማሬ ላይ ኪም ጆንግ ኡን "ግልፅ" ውይይት ይደረጋል ብለው ተስፋ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል።

ከጥቂት ወራት በፊት ከሰሜን ኮሪያ ይደመጥ የነበረው ከጦርነት ጋር የሚመሳሰል የነበረ ሲሆን፤ አሁን ግን ሁለቱ ወገኖች ስለሰላምና ስለኑክሌር ጦር መሳሪያዎች ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል።

በሁለቱ መሪዎች ውይይት ወቅት ትኩረት የሚደረግባቸው ጉዳዮች ቀደም ተብሎ ከስምምነት የተደረሰባቸው ናቸው። ነገር ግን በርካታ ተንታኞች ሰሜን ኮሪያ የኑክሌር ጦር መሳሪያ ሙከራዋን ለማቆም ያላት አቋም ላይ ከፍተና ጥርጣሬ አላቸው።

ተያያዥ ርዕሶች

በዚህ ዘገባ ላይ ተጨማሪ መረጃ