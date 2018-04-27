በኩዌት የፊሊፒንስ ኤምባሲ ለዜጎቹ ጥበቃ በመስጠቱ አምባሳደሩ ተባረሩ
ኩዌት የፊሊፒንስ ዜግነት ያላቸው የቤት ሠራተኞችን ኤምባሲው ጥበቃ ይሰጣል በሚል እሰጥአገባ የፊሊፒንስ አምባሳደርን አባራለች።
ፊሊፒንስ ለዚህ ምላሽ እንደምትፈልግም አስታውቃለች።
የፊሊፒንስ ዜግነት ያላት የቤት ሠራተኛ ኩዌት ውስጥ ከተገደለች በኋላ በሁለቱ ሀገራት መካከል አለመግባባት ተፈጥሯል። ይህንንም ለመፍታት ሙከራ እያደረጉ ነው።
ነገር ግን ባለፈው ሳምንት አንድ የኤምባሲው ሠራተኛ በአሰሪዎቻቸው በደል የደረሰባቸውን የቤት ሠራተኞች ጥበቃ ሲያደርግ የሚያሳይ ቪዲዮ ወጥቷል።
ኩዌት በምላሹም ይህ ህጌን መጣስ ነው በማለት ካወገዘች በኋላ አምባሳደሩን ከአገር አስወጥታለች።
አራት የኤምባሲ ሰራተኞች በኩዌት ፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን፤ ሌሎች ሦስት ሠራተኞች የእስር ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው 'ዘ ፊሊፒንስ' የተባለው ሚዲያ ዘግቧል።
ወደ 260 ሺህ የሚሆኑ የፊሊፒንስ ዜግነት ያላቸው ግለሰቦች ኩዌት ውስጥ የሚኖሩ ሲሆን ከእነዚህ 2/3ኛ የሚሆኑት ደግሞ የቤት ሠራተኛ ናቸው ተብሏል።
ባለፈው ቅዳሜ የፊሊፒንስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩዌት የሚገኘው ኤምባሲው ሠራተኞች፤ ፊሊፒንስ ዜግነት ላላቸው የቤት ሠራተኞች ጥበቃ ሲሰጧቸው የሚያሳዩ ሁለት ቪዲዮዎችን ለቋል።
በአንደኛው ቪዲዮ ላይ አንዲት ሴት ከአንድ አፓርትመንት ሮጣ በማምለጥ ወደቆመ መኪና በአንድ ሰው እርዳታ ስትገባ የሚያሳይ ነው።
ይህንንም ተከትሎ የኩዌት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የፊሊፒንስ አምባሳደር ሬናቶ ፔድሮ ቪላን ቆይታቸው እንዳበቃና ሀገሪቱንም በሳምንት ውስጥ ለቀው እንዲወጡ ትእዛዝ ሰጥቷቸዋል።
ኩዌት ያወጣችው መግለጫም "የፊሊፒንስ ኤምባሲ ሠራተኞች የኩዌትን ህግ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲያዊ ህጎችን በመጣስ የቤት ሠራተኞችን በህገ-ወጥ መንገድ ወስደዋል" በማለት የሚያትት ነው።
ከዚህ በተጨማሪም ለጉዳዩ ተጠያቂ የሆኑ ግለሰቦችን ለፍርድ እንደምታቀርብም ተገልጿል።
የፊሊፒንስ ባለስልጣናት በበኩላቸው ለጉዳዩ ይቅርታ ቢጠይቁም፤ "ኤምባሲው በጭንቀት ላይ ላሉ ዜጎች የድጋፍ ምላሽ ነው የሰጠው" በማለት ምላሽ ሰጥተዋል።
ሐሙስ እለትም የፊሊፒንስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በፊሊፒንስ መዲና ማኒላ ለሚገኘው የኩዌት ኤምባሲም "አምባሳደሩ መባረሩ እንዳላስደሰታቸውም እንዲሁም አራቱ የኤምባሲ ሠራተኞችም መታገት እንዳሳዘናቸው" ገልፀዋል።
የፊሊፒንስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከኩዌት አምባሳደር አግኝቻለሁ ባለው መረጃ፤ አምባሳደሩ ጊዜያቸውን እስኪጨርሱ እንደሚቀዩና የታገቱት የኤምባሲው ሠራተኞችም እንደሚለቀቁ ተናግረዋል።
ከዚህም በተጨማሪ ሚኒስትሩ እንዳሳወቁት አምባሳደሩ ኩዌት ውስጥ ባለው ፊሊፒንስ ኤምባሲ በሚገኙ መጠለያዎች የሚገኙ 800 ግለሰቦች የሚመለሱበትን ሁኔታ ማስተባበር፤ እንዲሁም የቪዛ ጊዜያቸው ያለፈባቸውን የፊሊፒንስ ዜጎች በሥርዓት ማስተናገድ፤ እንዲሁም በአሰሪዎች በደል ደርሶባቸው ላሉ የፊሊፒንስ ዜጎች ፍትህን የሚያገኙበት መንገድ እንደሚያመቻች ቃል እንደገቡላቸው ገልፀዋል።
የፊሊፒንስ ፕሬዝዳንት ሮድሪጎ ዱተርቴ የ29 ዓመቷ ጆዋና ዴማፌሊስ ግድያን ተከትሎ ዜጎቿ ወደ ኩዌት እንዳይሄዱ እገዳ ጥለዋል።
ጆዋና በአውሮፓውያኑ 2016 ከጠፋች በኋላ ሬሳዋ በማቀዝቀዣ ውስጥ ተገኝቷል።ቀጣሪዎቿ ባልና ሚስትም በሌሉበት የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸዋል።