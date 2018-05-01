'አለባብሶ ማለፍ'፦ የትራምፕና ቡሃሪ ግንኙነት
የናይጄሪያው ፕሬዝደንት ሙማሙድ ቡሃሪ ወደ ዋሽንግትን ዲሲ በማቅናት ከአሜሪካ አቻቸው ትራምፕ ጋር ተገናኝተዋል። መሪዎቹ ከጋዜጠኞች ጋር በነበራቸው የጥያቄና መልስ አምድ ግን አንዳንድ ጥያቄዎችን ሰምተው እንዳልሰሙ ሲያልፉ ተስተውለዋል።
ቡሃሪ "ትራምፕ የአፍሪካ ሃገራትን ፀያፍ ቃል ተጠቅመው መጥራታቸውን እንዴት ያዩታል?" ሲል አንድ ዘጋቢ ያቀረበላቸውን ጥያቄ ሸፋፍነው ሲያልፉም ተይዘዋል።
በነጩ ቤተ-መንግሥት በነበረው በዚህ የብዙሃን መገናኛ ዝግጅት ላይ የአሜሪካው ፕሬዝደንት ትራምፕም በመሰል ኹነት ጥያቄዎቹነ በማለባበስ ሲያልፉ ነበር።
የናይጄሪያው ፕሬዝደንት ሙማሙድ ቡሃሪ በትራምፕ አስተዳደር ግብዣ አሜሪካን የረገጡ የመጀመሪያው መሪ መሆን ችለዋል።
ትራምፕ "ከአንዳንድ 'የማይረቡ' ሃገራት በተለይ ከሄይቲ፣ ኤልሳልቫዶር እንዲሁም የተወሰኑ የአፍሪካ ሃገራት የሚመጡ ስደተኞች መቀበል የለብንም" ብለዋል ተብለው ሲብጠለጠሉ እንደነበር አይዘነጋም።
ቡሃሪ "እኔ ይህ ነገር ስለመባሉ መረጃው የለኝም፤ ይበሉት አይበሉትም እርግጠኛ አይደሉም" በማለት ነገሩን አለሳልሰው አልፈዋል። "ለዚህ ነው ዝምታን የመረጥኩት" ሲሉም አክለዋል።
ትራምፕ ቃሉን አልተጠቀምኩም ብለው ባይክዱም "ቡሃሪ ከየት እንደመጣሁ አሳምረው ያውቃሉ፤ አንዳንድ ለመኖር ምቹ ያልሆኑ ሃገራት እንዳሉ እሙን ነው፤ የኛ ሃገር የስደተኞች ህግ ደግሞ ደካማ ነው" በማለት ምላሽ ሰጥተዋል።
አሜሪካ በቅርቡ 12 ዘመናዊ የጦር አውሮፕላኖችም 496 ሚሊዮን ዶላር በሚገመት ዋጋ ለናይጄሪያ መሸጧ የሚታወስ ነው፤ ይህም ሃገሪቱ ቦኮ ሃራም መዋጋት ያስችላት ዘንድ እንደሆነ ተነግሯል።
ቀደም ባለው ጊዜ ግን ናይጄሪያ የሰብዓዊ መብት አጠባበቅ ላይ ችግር ስላለባት የጦር አንሸጥም ሲሉ የአሜሪካ ባለሥልጣናት ተደምጠው ነበር።
በግንኙነታቸው ወቅት ትራምፕ "የናይጄሪያ መንግሥት የሙስሊም እና የክርስትያን ዜጎቹን ሕይወት ለመጠበቅ ተግቶ እንደሚሠራ ተስፋ አለኝ" ብለዋል።
"የክርስትና እምነት ተከታዮች መገድል ጋር በተያያዘ የየከፋ ችግር አለ፤ ይህንን ጉዳይ በቀላሉ የምንመለከተው አይደለም" በማለትም አክለዋል።
ናይጄሪያ ከእምነት ጋር በተያያዘ የሚነሱ ግጭቶች እጅግ እያሳሰቧት ሲሆን በተለይ መሃከለኛው የሃገሪቱ ክፍል የዚህ ዕጣ ዋነኛ ሥፍራ መሆኑ ይነገራል።
ከደህንነት ጋር በተያያዘ በርካታ ፈተናዎች የተደገኑባቸው ቡሃሪ በሚቀጥለው ዓመት በሚካሄደው የሃገሪቱ ምርጫ ላይ ለመሳተፍ መወሰናቸውን ያስታወቁት በቅርቡ ነበር።