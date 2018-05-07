ፑቲን ለ4ኛ ጊዜ ዛሬ ቃለ መሐላ ይፈጽማሉ
ተቃዋሚዎቻቸው ከ"ዛር" የአጼዎቸቹ ንጉሣዊ አገዛዝ ጋር የሚያመሳስሏቸው ቭላድሚር ፑቲን 18 ዓመታትን በሥልጣን ላይ ቆይተዋል። ዛሬ ለአራተኛ ጊዜ አገሪቱን በፕሬዝዳንትነት ለመምራት ቃለ-መሐላ ይፈጽማሉ።
ከትናትን በስቲያ የእርሳቸውን ወደ ሥልጣን መምጣት ለመቃወም አደባባይ የወጡ ሩሲያዊያን ከፖሊስ ጋር ተጋጭተዋል።
ዛሬም ቃለ-መሐላ በሚፈጽሙበት ዕለት አንዳች ተቃውሞ ይከሰታል የሚል ፍርሃት በመኖሩ ጠበቅ ያለ የጸጥታ ጥበቃ እንዳለ እየተዘገበ ነው።
ፖሊስ ቅዳሜ ዕለት በተጠራው "ሕገ-ወጥ" ተቃውሞ ተሳትፋችኋል ያላቸውን ከአንድ ሺህ በላይ ዜጎች በቁጥጥር ሥር አውሏል። ተቃዋሚዎቹ በ19 ከተሞች ነበር ድምጻቸውን ያሰሙት።
ፑቲን በድጋሚ የተመረጡት የ76 በመቶ የመራጩን ይሁንታ በመግኘት ነው። ሆኖም የምርጫው ተአማኒነት ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ስለመሆኑ ታዛቢዎች በስፋት ይናገራሉ።
እንደ ታዛቢዎቹ አመለካከት ከሆነ የአገሪቱ ሁነኛው የተቃዋሚ መሪ አሌክሲ ናቫልኒ በምርጫው እንዳይሳተፉ አሻጥር ተሰርቶባቸው ነበር።
የተቃማዊው መሪ ናቫልኒ በቅዳሜው የተቃውሞ ሰልፍ በመሳተፋቸው በአሁነ ሰዓት በፖሊስ ቁጥጥር ውለዋል። የተቃውሞ ሰልፉ "ፑቲን ዳግማዊ አጼ ሊሆን አይገባውም" በሚል መሪ መፈክር የተካሄደ ነው።
ፑቲን ለመጀመርያ ጊዜ ወደ ሥልጣን የመጡት ከዛሬ 18 ዓመት በፊት ነበር።
በ2008 ከፕሬዝዳንትነት ሥልጣን ለይስሙላ ዞር በማለት በጠቅላይ ሚኒስትርነት ቆይተው እንደልነባቸው የሚዘውሯቸውን ዲሜትሪ ሜድቬዴቭን ወደ መንበሩ አምጥተዋቸው ነበር። ይህን ያደረጉት ከ2 ጊዜ በላይ በፕሬዝዳንትነት መቆየት በሕገ-መንግሥቱ ባለመፈቀዱ ነበር።
በ2012 በድጋሚ ወደ ሥልጣን ሲመጡ ግን ሕገ-መንግሥቱን በማሻሻል የሥልጣን ቆይታቸውን ወደ 6 ዓመታት ከፍ በማድረግ በአዲስ መልክ ሩሲያ መምራት ጀምረዋል።
ፑቲን እስከ 2024 በስልጣን ላይ የሚቆዩ ከሆነ ለሩብ ምዕተ-ዓመት ሩሲያን ይመራሉ ማለት ነው። ይህ ከጆሴፍ ስታሊን ቀጥሎ ከንጉሣዊያኑ የዐፄዎች አገዛዝ ውጭ ረዥሙ የሥልጣን ቆይታ ይሆናል ማለት ነው።
አምባገነኑ መሪ ጆሴፍ ስታሊን ለ31 ዓመታት አገሪቱን መምራቱ ይታወቃል።