መሬት መንሸራተትና ጎርፍ በደቡብ ኢትዮጵያ ጥፋት አደረሰ
በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ ዞን መስቃን ወረዳና በአጎራባች ቀበሌዎች ባለፈው ሳምንት የጣለ ከባድ ዝናብን ተከትሎ ባጋጠመ የመሬት መንሸራተት ቢያንስ 5 ሰዎች መሞታቸው ተዘገበ።
"መጀመሪያ ጎርፉን ሰበብ አድርጎ መሬቱ መሰንጠቅ ጀመረ፣ ጎርፉ እና ዝናቡ ካቆመ አንድ ሳምንት ቢሆነውም መሬቱ መሰንጠቁን አላቆመም። መሬቱም ወደታች እየሰመጠ ነው። አንድ ሁለት ቤቶችም ሰምጠዋል" ይህን ምስክርነት የሰጡን ከአዲስ አበባ 130 ኪሎ ሜትር ላይ በምትገኘው፣ መናጋሻዋን ቡታጂራ ባደረገችው የመስቃን ወረዳ ውስጥ የሚኖሩት አቶ ሙኸዲን መሃመድ ናቸው፡፡
በከባድ ዝናብ እና ጎርፍ የታጀበውን ያለፈውን ሳምንት ተፈጥሯዊ አደጋ የሚመስል ክስተት በዚህ አካባቢ መደጋገሙን ነዋሪዎች ይናገራሉ።
ቦታው ዛቢዳር ተብሎ ከሚጠራው ተራራ አቅራቢያ፣ በኢትዮጵያ የስምጥ ሸለቆ ምዕራባዊ መንደርደሪ ላይ መገኘቱ በተደጋጋሚ ለደረሰው መሬት መንሸራተትና መሰንጠቅ ተጠቂ ሳያደርገው እንዳልቀረ የከርሰ-ምድር አጥኚው አቶ ሚፍታ ሸምሱ ያምናሉ።
ይህ ሰማይ ግም ባለ ቁጥር መሬቱ እየራደ የሚከተለው የመሬት መንሸራተት እና መሰንጠቅ የአሁኑ ለሦስተኛ ጊዜ መሆኑንም ያስታውሳሉ፡፡
ባሳለፍነው ሳምንት ላይ ይሄ ስፍራ የመሬት መሰንጠቅ ክስተትን አስተናግዷል። ክስተቱ የሰው ነፍስ ቀጥፏል፣ ንብረት አውድሟል።
የመስቃን ወረዳ የኮሚኒኬሽን ቢሮ ጋዜጠኛ አቶ ሬድዋን ከድር፤ ከሰሞኑ የገጠመውን የጉዳቱን ዝርዝር ሲያስቀምጡ 16 ቀበሌዎች ሰለባ እንደሆኑ ይናገራሉ።
"በዘቢዳር ተራራ አካባቢ በተፈጠረ የመሬት መንሸራተት የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ ሰዎች የገቡበት ጠፍቷል። የተወሰኑት በቁፋሮ ተገኝተዋል። ቡታጂራ ከተማ በሚገኝ ወንዝ አካባቢ ህጻናትን ከደራሽ ውሃ ለማዳን የገባ አንድ ሰውም ህይወቱን አጥቷል" ብለዋል በአጠቃላይ ከ5 ያላነሱ ሰዎች ህይወታቸው መጥፋቱንም ጠቁመዋል።
ጎርፍና የመሬት መንሸራተት ያስከተሉት ጥፋት ይሄ ብቻ አይደለም። አቶ ሬድዋን ጨማረው እንደነገሩን በሰብል የተሸፈኑ መሬቶችና የመኖሪያ ቤቶች ወድመዋል እንዲሁም ነዋሪዎች ተፈናቅለዋል።
ተፈጥሯዊው አደጋ ከአዲስ አበባ ተነስቶ አርባምንጭ የሚያደርሰውን አውራ መንገድ ለሁለት መሰንጠቁን፣ በዚህም ወረዳውን አልፈው የሚሄዱ ተጓዦች በሌላ ቅያሪ መንገድ እንዲያልፉ እየተደረገ መሆኑን ቢቢሲ ከነዋሪዎች ሰምቷል።
የመስቃን ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰለሞን አየለ ደግሞ ለቢቢሲእንደተናገሩት 476 ሰወዎች በጎርፍ ምክንያት የተፈናቀሉ ሲሆን፤ በአሁኑ ሰዓት ወደ መኖሪያቸው እንዲመለሱ ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ተናግረዋል።
በተጨማሪም በመሬት መሰንጠቅ አደጋ የተፈናቀሉ 145 ሰዎችአሁንም ስጋት ላይ ስለመሆናቸው ጠቁመው፤ በአጠቃላይ የደረሰው የንብረት ውድመት ግምት 2 ሚሊዮን ብር ይደርሳል ብለዋል።
የተወሰኑ በአደጋው የተፈናቀሉ አባወራዎችን እና ቤተሰቦቻቸውን የወረዳው አስተዳደር እና የቀይ መስቀል ማህበር ባዘጋጇቸው የድንኳን መጠለያ ውስጥ ለጊዜው እንዲርፉ እንደተደረገ የሚያነሱት አቶ ሬድዋን፤ የሚያዛልቀው መፍትሄ ግን በዚያ ስፍራ የሚኖሩ ሰዎችን ወደ ሌላ ቦታ ማስፈር እንደሆነ ያስረዳሉ።
ከጎርፉ ጋር ተያይዞ ተጨማሪ የመሬት መንሸራተት ሊከሰት ይችላሉ የሚል ከፍተኛ ስጋት ያላቸው አቶ ሚፍታ ሸምሱ መወሰድ ባለበት የቅድመ ጥንቃቄ እርምጃም ይስማማሉ።
"በስፍራው የሚኖሩ ሰዎች ካለቅድመ ሁኔታ ከአከባቢው እንዲለቁ መደረግ አለበት። ነዋሪዎች በተሻለ ቦታ እንዲጠለሉ ተደርጎ ዘላቂ መላ ማበጀት ያስፈልጋል" ሲሉ የሚመለከታቸው የክልልና የፌዴራል ተቋማት አደጋውን ለመቆጣጠር የበኩላቸውን እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
ሆኖም ግን በአካባቢው የሚኖሩ አርሶ አደሮች ቦታቸውን ለቀው ወደ ሌላ ቦታ የመስፈር ፍላጎት እንሌላቸው ተጠቁሟል።