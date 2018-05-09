መቋጫው የተጣፋበት የለገደንቢ ወርቅ
የለገደንቢ ሚድሮክ ወርቅ ማምረት ፍቃድ ለ 10 ዓመታት የሚዘልቅ እድሳትን ተከትሎ ትናንት በአዶላ ከተማ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ በተፈጠረ ግጭት የሰው ህይወት መጥፋቱን በአዶላ ሆስፒታል ሰራተኛ የሆኑት አቶ ጫላ ዋሬ ለቢቢሲ ገለፀዋል።
ባለቤትነቱ የሼህ ሙሃመድ ሁሴን አሊ አላሙዲን የሆነው ሚድሮክ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂስ ግሩፕ የለገደንቢን የወርቅ ሃብት እንዲያመርት ፍቃድ ከተሰጠው 21 ዓመታት ተቆጥረዋል።
በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ድርጅቱ ለአካባቢው ማህበረሰብ ጥቅም አላመጣም፤ ማዕድናቱን ለማፅዳት የሚጠቀማቸው ኬሚካሎችም በነዋሪዎች እና እንስሳት ላይ ጉዳት እያስከተለ ነው በሚል ከፍተኛ ተቃውሞን ሲያስተናግድ ቆይቷል።
ተቃውሞውንም ተከትሎ የቀድሞ የማዕድን እና ኢነርጂ ሚንስትር አቶ ሞቱማ መቃሳ ህዝቡን እንዳወያዩ የሻኪሶ ከተማ ነዋሪ አቶ ጉኖ ሻቦላ ይናገራሉ።
በኬሚካሉ ጉዳት የደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ለሚኒስትሩ ድርጅቱ ይዘጋልን የሚል ጥሪም እንዳቀረቡ አቶ ጉኖ ገልፀዋል።
"ከባለስልጣነቱ የተገኘው መልስ አጥጋቢ ስላልነበር ከትናንት ጀምሮ የሶስት ቀን የስራ አድማ ላይ እንገኛለን።" ብለዋል።
በድርጅቱ ላይ የሚነሱ ተደጋጋሚ ተቃውሞዎችንም እንደሚያውቋቸው የሚናገሩት የ ጉጂ ዞን የኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ሃላፊ ወ/ሮ ራሂማ አብዱላሂ ናቸው።
"ህዝቡ ፍቃዱ ይሰረዝ ነው የሚለው ። በእኛ በኩል ፍቃድ የሰጠው አካል ድርጅቱ አደረሰ የተባለውን ጉዳት እያጣራ ሲሆን ውጤቱን እስኪያሳውቀን እየጠበቅን ነው" ሲሉ ተናግረዋል።
ጨምረውም "በዞናችን ለህዝብ የማይጠቅም ኢንቨስትመንት በስራ ላይ አይውልም የሚል አቋም አለን"ብለዋል።
ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ግለሰብ ከፌደራል ባለስልጣናት ጋር ውይይት በተካሄደበት ጊዜ የአካባቢው ማህበረሰብ ድርጅቱን ሙሉ በሙሉ ስራውን እንዲያቆም ጥያቄ እንዳቀረቡና ድርጅቱም የመብራት አገልግሎት እንደተቋረጠበት ገልፀዋል።
ግለሰቡ ጨምረውም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና በአውሮፓ በሚገኝ እርሳቸው ገለልተኛ ባሉት ቤተ ሙከራ ምርመራ ተደርጎ "የድርጅቱ ተግባር በአካባቢው በሚኖሩ ማህብረሰብ ላይ የሚያስከትለው ጉዳት እንደሌለ ተረጋግጧ" ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
የሚድሮክ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂስ ግሩፕ ሃላፊዎች በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ቢጠየቁም ፍቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል።