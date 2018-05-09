በቂሊንጦ ማረሚያ ቤት ቃጠሎ በሽብር ወንጀል የተጠረጠሩ ክሱ ተለወጠላቸው
የመቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤን ጨምሮ በቂልንጦ ማረሚያ ቤት ቃጠሎ 'እጃችሁ አለበት' በሚል በሽብር ወንጀል ተከሰው በነበሩ 38 ግለሰቦች ላይ ፍርድ ቤቱ ብይን አስተላልፏል።
ከፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 19ኛ ወንጀል ችሎት ወደ 4ኛ ወንጀል ችሎት እንዲዛወር በተደረገው ብይን፣ የተወሰኑ ተከሳሾች የቀረበባቸው የሽብር ክስ ተነስቶ በምትኩ በመደበኛው የወንጀል ህግ ጉዳያቸው እንዲታይ ተወሰኗል ።
የተወሰኑት ደግሞ ቀድሞ ከቀረበባቸው ክስ 'ነፃ ናችሁ' ተብለዋል።
አራት ተከሳሾች ደግሞ በቃጠሎው ለጠፋ የሰው ህይወት 'ተከላከሉ' ተብለዋል።
ይህንን ተከትሎ ተከሳሾቹ ያሰሙት ስሜት የተቀላቀለበት ተቃውሞ የግርግር መነሾ ሆኖ ፣ዳኞች ስነስርዓቱን በደንቡ መሰረት ሳይደመድሙ፣ቀጣይ ቀነ-ቀጠሮ ሳይሰጡ፣ ችሎቱን እንዲለቁ ግድ ማለቱን የችሎት ውሎ ዘጋቢው ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ለቢቢሲ ተናግሯል።
በፍርድ ቤቱ ብይን መሰረት ክሱ ከቀለላቸው አንዱ የዶ/ር ፍቅሩ ማሩ ጠበቃ አቶ አበበ እሸቱ በበኩላቸው ፣"ብይኑን በዝርዝር ማየት አልቻልንም ።
ሆኖም አሁን ዶ/ር ፍቅሩ ተከላከሉ የተባሉበት የህግ ድንጋጌ ከቅጣቱ ረገድ ሲታይ ዝቅ ያለ ነው።
ቀዳሚው ክስ እስከ ሞት የአሁኑ ደግሞ እስከ 10 ዓመት የሚያስቀጡ ናቸው።
ደንበኛቸው የዋስትና መብታቸው እንዲከበር በቀጣዩ ቀን እንደሚጠይቁ አስታውቀዋል።
ዛሬ ብይን የተሰጠባቸው ተከሳሾች 'ተሳትፋችሁበታል' ተብሎ የተጠቀሰው የቂሊንጦ ማረሚያ ቤት የእሳት አደጋ ከሁለት ዓመታት በፊት የተከሰተና ከ20 በላይ እስረኞች ህይወታቸውን ያጡበት እንደነበር ይታወሳል።