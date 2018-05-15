የድሬዳዋ ቀለማት

  • 15 ሜይ 2018
ቀፊራ

በስምጥ ሸለቆ ምሥራቃዊ ዳርቻ ላይ የምትገኘው የድሬዳዋ ከተማ ምሥረታዋ በ19ኛው መቶ ክፍለ-ዘመን መደምደሚያ ላይ ከተዘረጋውና መዲናይቱ አዲስ አበባን ከጅቡቲ ጋር ከሚያገናኘው የባቡር መስመር ጋር ይያያዛል።

የባቡር መስመሩ እና ከእርሱም ጋር ተያይዞ በከተማዋ እምብርት የተቋቋመው ጣቢያ ለንግድ መጧጧፍ ትልቅ በር ከመክፈቱም ባሻገር በሺህዎች ለሚቆጠሩ የአካባቢው ኗሪዎች ሥራን ፈጥሮ ነበር።

ከጥቂት ዓመታት አንስቶ ግን መስመሩ ለዕድሜ ጫና እጅ ሰጥቶ የወትሮ አገልግሎቱን መስጠት ተስኖታል። ቀድሞ ይታወቅበት የነበረው ግርግር እና ሞቅታ ርቆት ድብታ ተጭኖታል።

ሁለቱን ራስ ገዝ የከተማ አስተዳደሮች፤ አዲስ አበባ እና ድሬዳዋን ማገናኘቱ ቢቀርም ግን ወደ ጅብቲ በየሳምንቱ የተወሰኑ ጉዞዎችን ያደርጋል። የአዲሱ የኢትዮ-ጅቡቲ የባቡር መስመር እውን መሆን ተስፋቸውን እንዳወገገው ሰራተኞች ይናገራሉ።
አጭር የምስል መግለጫ የተዘጋ የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን
አጭር የምስል መግለጫ የተዘጋ የአርመን ቤተ ክርስትያን
አጭር የምስል መግለጫ የተቃጠለ የቀድሞ የአውሮፓውያን የንግድ ቦታ
አጭር የምስል መግለጫ የቀድሞ አውሮፓዊያን መኖሪያ
አጭር የምስል መግለጫ ከዚራ
አጭር የምስል መግለጫ የተዘጋ የአርመን ቤተ ክርስትያን

በ1920ዎቹ መጨረሻ የጣልያን ወራሪ ኃይሎች ድሬዳዋ ከተማ እና የባቡር መስመሩን ይዘዋቸዋል። በከተማዋ ውስጥ በነበሩት ከፍተኛ ቁጥር ባላው አውሮፓውያን ምክንያት የጣልያን ኃይሎች በከተማዋ ላይ የበረታ ዱላ ከማሳረፍ እንደተቆጠቡ የሚያትቱ ፀሐፍት አሉ። ከተማዋ ከጣልያን ኃይሎች ነፃ ከወጣች በኋላ የብሪታንያ ተፅዕኖ ጎላ ብሎ ቆይቷል። "ነምበር ዋን" ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ለዚህ ምስክር ሲሆን፥ አካባቢው ከጣልያን ኃይሎች ጋር ሲፋለሙ ህይወታቸውን ላጡ 73 አፍሪካዊ ወታደሮች እና 3 የብሪታንያ ዘውዳዊ አየር ኃይል መኮንኖች መካነ መቃብር ይገኝበታል።
አጭር የምስል መግለጫ የአፍሪካ እና የብሪታንያ ወታደሮች መካነ መቃብር
አጭር የምስል መግለጫ የአፍሪካ እና የብሪታንያ ወታደሮች መካነ መቃብብ በር ላይ አነስተኛ የንግድ ሥራ የምታከናውን ሴት

በ1999 ዓ.ም የተከናወነው የሕዝብ ቆጠራ ድሬዳዋ ከ340 ሺህ በላይ ኗሪዎች እንዳሏት አሳይቷል። ይህ ቁጥር በእርግጥ በከተማዋ አስተዳደር ስር የሚገኙ አጎራባች የገጠር ቀበሌዎችንም የሚጨምር ነው። አሁን ቁጥሩ ግማሽ ሚሊዮን እንደደረሰ ይገመታል። ድሬዳዋ ለዘመናት በንግድ ማዕከልነት ባለፉት ጥቂት ዓመታት የንግድ እንቅስቃሴ መፋዘዝ እንዳጋጠመው ቢቢሲ በከተማዋ ተገኝቶ ያነጋገራቸው ነጋዴዎች ይገልፃሉ። አሁንም ግን ልዩ ልዩ አሻራ ያረፈባቸው ዝብርቅርቅ ቀለማቷን እና ጣፋጭ ምግቦቿን አቅፋ ይዛ ትገኛለች።
አጭር የምስል መግለጫ ቀፊራ ገበያ
አጭር የምስል መግለጫ ቀፊራ ገበያ
አጭር የምስል መግለጫ የታይዋን ገበያ መግብያ አንድ ገፅታ
አጭር የምስል መግለጫ ወደ መስጊድ የሚወስደው ታዋቂው የኮኔል መንገድ
አጭር የምስል መግለጫ ኮኔል ያለው ታዋቂው የሐሺሜ ሙሸበክና ጣፋጭ መሸጫ መደብር