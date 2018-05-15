እውን ደምበል ሐይቅ የለም?
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።

የደምበል ሐይቅ የውሃ መጠን ከመቀነስ ባለፈ የአሳ ምርቱም እንደቀደመው አይደለም።

  • 15 ሜይ 2018