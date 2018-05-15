አማካይ ዕድሜዎን ለማወቅ መጠይቁን ይሙሉ

  • 15 ሜይ 2018

የሰው ልጅ አማካይ ዕድሜ 72 ሲሆን ሴቶች 75 ዓመት ወንዶች ደግሞ 70 ዓመት እንደሚኖሩ ይገመታል። ለምሳሌ የ69 ዓመት ግለሰብ ተጨማሪ 17 ዓመታት የመኖር ዕድል አለው

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