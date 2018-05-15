አማካይ ዕድሜዎን ለማወቅ መጠይቁን ይሙሉ
- 15 ሜይ 2018
ይቅርታ! ድጋሚ ይሞክሩ!
እባክዎ የበይነ መረብ ግንኙነትዎ መስራቱን ያረጋግጡ፤ ከዚያም ደግመው ይሞክሩ።
የዕድሜ ጣሪያ
በንፅፅር
ከተቀረው ዕድሜዎ ምን ያህሉ ጤናማ ይሆናል?
የዕድሜ ጣሪያ፡ የእርስዎ ከለላው ዓለም ጋር ሲነፃፀር
የኔ ሃገር ዕድሜ ጣሪያ ምን ይመስላል
ምንጭ፡ Global Burden of Disease Study 2016, coordinated by the Institute for Health Metrics and EvaluationInstitute for Health Metrics and Evaluation
አማካይ የዕድሜ ጣሪያ በውልደት ቦታ፣ በሃገር (ዓመታት)
- አፍሪካ
- እስያ
- አውሮፓ
- ሰሜን አሜሪካ
- ኦሺኒያ
- ደቡብ አሜሪካ
የሰው ልጅ አማካይ ዕድሜ 72 ሲሆን ሴቶች 75 ዓመት ወንዶች ደግሞ 70 ዓመት እንደሚኖሩ ይገመታል። ለምሳሌ የ69 ዓመት ግለሰብ ተጨማሪ 17 ዓመታት የመኖር ዕድል አለው